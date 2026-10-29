IIM | Nova biblioteca abriu ontem portas

Entrou em funcionamento ontem a biblioteca do Instituto Internacional de Macau (IIM), um local renovado com o apoio da Fundação Macau (FM) e que visa proporcionar “um espaço amplo dedicado à leitura e investigação”. A biblioteca estará aberta de terça-feira a sábado, das 10h às 19h.

Segundo um comunicado do IIM, o espaço inclui um balcão para a aquisição das edições do IIM e ainda um “Cantinho para os Pequenos Leitores”. Os leitores e demais interessados têm acesso a um acervo de livros sobre Macau, a China e o mundo lusófono, e também edições sobre o sudeste asiático, principalmente em português, chinês e inglês.

Além da área dedicada aos livros, existe também um corredor com uma galeria dedicada a acolher exposições temporárias de fotografia, pintura e “outras manifestações culturais e artísticas”, aponta a mesma nota.

Pretende-se que este espaço renovado tenha várias funções e que possa receber “artistas, entidades e associações culturais, académicas e escolas”, funcionando também como um “centro de estudos e investigação”.

A ideia é que, com esta biblioteca, se possa promover “a memória, legado e cultura sobre Macau e a sua identidade, bem como o seu papel actual no contexto da Grande Baía, e de plataforma entre a China e os países de língua portuguesa”.

Na cerimónia de abertura, foi também entregue o Prémio Identidade IIM ao semanário católico O Clarim, que é alvo de uma exposição no referido corredor. O Clarim, fundado em 1948, é o jornal de língua portuguesa mais antigo de Macau ainda em publicação regular, sendo propriedade da Diocese de Macau.

O IIM destaca a actual edição em português, chinês e inglês, estando “ao serviço da população católica de Macau de variadas origens, espelhando a evolução demográfica do território”.