IIM | Concurso de fotografia com candidaturas até Setembro

O Instituto Internacional de Macau (IIM) aceita candidaturas, até 27 de Setembro, para a nova edição do concurso de fotografia “À Descoberta de Macau e Hengqin”. Trata-se de uma iniciativa conjunta do IIM em parceria com a Associação de Fotografia Digital de Macau (AFDM), o Clube de Leo Macau Central (MACC) e Associação dos Embaixadores do Património de Macau (MHAA), sem esquecer a Halftone – Associação de Fotografia de Macau, a Associação dos Jovens Macaenses (AJM) e a Language Exchange and Culture Promotion (LECPA), sendo financiada pela Fundação Macau.

O objectivo principal deste concurso é “reforçar o sentimento de pertença, e promover um conceito de identidade radicado nos valores culturais e históricos de Macau”, destinando-se ainda a “estimular o conhecimento dos participantes, especialmente os jovens, sobre as riquezas do património cultural, construído ou não, de Macau, e das tradições, incluindo as atracções da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin”.

Podem participar neste concurso residentes e não residentes, podendo estes retratar diversos aspectos de Macau, desde monumentos históricos, edificações ou manifestações de natureza cultural conforme a lista do património imaterial.

As imagens podem versar ainda sobre hábitos, costumes e crenças, eventos turísticos e festividades populares, tradicionais e religiosas das culturas chinesa, portuguesa e macaense, assim como eventos de cariz internacional.

O concurso pretende ainda dar destaque à criatividade digital, focando-se no período entre Outubro de 2023 e Setembro de 2024. Os prémios variam entre as 2 e 5 mil patacas para os três primeiros classificados, incluindo 500 patacas para as menções honrosas. Haverá ainda um “Prémio Especial” para o melhor trabalho apresentado por um sócio da Associação de Fotografia Digital de Macau, no valor de 1000 patacas. Após os prémios serem tornados públicos, o IIM vai organizar uma exposição com as imagens vencedoras.