Sérvia | Presidente declarou perante Xi que Taiwan faz parte da China

Depois de Paris, o Presidente chinês prossegue o seu périplo pela Europa. Em Belgrado, ouviu do seu homólogo sérvio palavras de amizade e reconhecimento de “Uma só China”

O Presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, declarou que “Taiwan é a China” durante um discurso de boas-vindas ao homólogo chinês Xi Jinping, que se encontra em Belgrado. “Temos uma posição clara e simples sobre a integridade territorial da China”, disse Vucic a uma multidão reunida em frente à sede do Governo da Sérvia. “Sim, Taiwan é a China”, sublinhou Vucic, num discurso transmitido pela televisão local.

O Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, foi recebido ontem na capital da Sérvia pelo homólogo sérvio, antes das conversações bilaterais destinadas a aprofundar os laços económicos entre Pequim e Belgrado. A República Popular da China investiu milhares de milhões de euros na Sérvia e nos Balcãs, nomeadamente nos sectores da exploração mineira e da indústria transformadora. Pequim e Belgrado assinaram um acordo de comércio livre no ano passado.

Alvo falhado

O chefe de Estado chinês chegou a Belgrado no final da tarde de terça-feira, após uma visita de Estado a França onde manteve conversações com o Presidente francês Emmanuel Macron sobre os diferendos comerciais.

Além da França, os dois outros países escolhidos por Xi Jinping para a primeira viagem à Europa desde 2019 (Sérvia e Hungria) são considerados estados com boas ligações com a Rússia e a República Popular da China. O ministro das Finanças sérvio, Sinisa Mali, disse ontem à emissora pública RTS que as conversações com a delegação de Pequim vão concentrar-se num “grande projecto”, mas não forneceu mais pormenores.

Esta visita de Xi Jinping a Belgrado coincide com o 25.º aniversário do bombardeamento da embaixada chinesa pelos Estados Unidos, que matou três pessoas no dia 7 de Maio de 1999. A embaixada foi atingida durante uma campanha de ataques da NATO contra alvos sérvios durante a guerra do Kosovo.

Mais tarde, os Estados Unidos pediram desculpa, alegando que os mapas não estavam actualizados e por isso, o piloto do avião de combate falhou o alvo. Referindo-se aos factos de 1999, num artigo publicado ontem no diário sérvio Politika, Xi Jinping escreveu que a NATO tinha “bombardeado sem vergonha” o edifício da embaixada.