Mecanoo | Nuno Fontarra vem a Macau falar de arquitectura

O arquitecto Nuno Fontarra, ligado ao atelier holandês Mecanoo, responsável pelo projecto da Biblioteca Central, virá a Macau, no próximo dia 17, dar uma palestra intitulada “Do conceito à construção: Decifrando o processo de design da Mecanoo”.

A sessão, organizada pelo Instituto Cultural (IC), acontece a partir das 19h e visa “analisar, segundo uma perspectiva abrangente, os esforços e a criatividade necessários em todo o processo de um projecto arquitectónico, desde o conceito inicial até à execução e construção”. Segundo um comunicado do IC, a sessão irá explicar “o desenvolvimento pormenorizado e o aperfeiçoamento de todas as fases de um projecto, abordando os desafios complexos encontrados ao longo do processo da construção das obras de arquitectura de grande escala, assim como as estratégias e as soluções adoptadas”.

Nuno Fontarra, arquitecto principal da equipa do projecto da Nova Biblioteca Central de Macau e sócio da Mecanoo Architecten BV, é, na empresa, responsável sobretudo por projectos de cariz municipal. Participou no desenho de projectos arquitectónicos icónicos, nomeadamente o Museu de História Natural de Abu Dhabi e o Palácio da Justiça de Córdoba em Espanha, possuindo ainda uma vasta experiência na concepção arquitectónica de projectos públicos.

O arquitecto e a sua equipa já ganharam vários prémios em programas culturais e concursos tanto da Europa como da Ásia, entre os quais se destaca o projecto do Centro Cultural de Longgang em Shenzhen. No campo académico, além de ser professor na Delft University of Technology e no Piet Zwart Institute de Roterdão, Nuno Fontarra também leccionou no atelier de design da Universidade Soongsil em Seul, Coreia do Sul. As inscrições podem ser feitas na plataforma da Conta Única de Macau até ao dia 12.