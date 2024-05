FO | Novo concurso para bolsas nas áreas das artes e humanidades

A Fundação Oriente vai abrir este ano novamente a candidatura para bolsas de curta duração para asiáticos e portugueses que desenvolvam estudos em áreas das Artes e Humanidades, disse à Lusa a delegada da instituição em Macau. A bolsa dirige-se a cidadãos asiáticos que pretendam, em 2025, realizar cursos, estágios ou visitas de estudo em Portugal, e a portugueses que queiram fazê-lo em países da Ásia.

A bolsa tem uma duração de até três meses e deverá totalizar 500 euros mensais, incluindo viagem e a possibilidade de alojamento, explicou Catarina Cottinelli.

O concurso, aberto entre 1 e 30 de Junho, incide sobre as “seguintes áreas prioritárias”: Antropologia, Arquitectura, Artes Plásticas, Conservação e Restauro, Design, Fotografia, História, História da Arte e Museologia, de acordo com um comunicado da Fundação Oriente (FO).

A prioridade vai para propostas que possam dar origem à realização de actividades no Museu do Oriente, lê-se na nota. “A ideia da FO é o intercâmbio da apresentação de temas que possam ser do nosso interesse, que dêem origem a estudos e investigações que possam ser do interesse das várias comunidades envolvidas, na Ásia – na representação que nós temos quer em Goa, Macau e Timor – ou em Portugal, daquilo que são as propostas que vêm da Ásia para Portugal”, referiu ainda a delegada.