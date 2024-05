FRC | Docente de Hong Kong fala hoje sobre Macau no cinema

“Imagens de Macau em Movimento: A Visão da Região Administrativa Especial no Século XXI” é o título de mais uma palestra que hoje decorre na Fundação Rui Cunha a partir das 19h. A protagonista será Stacille Ford, professora da Universidade de Hong Kong, que irá falar da representação cinematográfica sobre Macau

A Fundação Rui Cunha (FRC) apresenta hoje, a partir das 19h, a conferência “Macau’s Moving Images: Screening the SAR in the 21st Century” [Imagens de Macau em Movimento: A Visão da Região Administrativa Especial no Século XXI], com Stacilee Ford, professora assistente no departamento de História da Faculdade de Artes da Universidade de Hong Kong. Esta conferência insere-se no “Ciclo de Palestras Públicas de História e Património”, realizada entre a FRC e a Universidade de São José.

A ideia é falar da forma como Macau tem sido representada nos últimos anos nas mais variadas vertentes artísticas. “Desde a viragem do século XXI, as histórias cinematográficas sobre as pessoas e lugares de Macau progrediram muito além dos habituais retratos de cariz exótico que eram usados pela Hollywood dos tempos da Guerra Fria. No entanto, imagens, temas e enredos familiares mais tradicionais continuam a passar para as telas contemporâneas”, descreve a organização, em comunicado.

Assim, esta palestra aborda “o que mudou, ou não, e o que os filmes recentes nos contam sobre a história, a identidade de Macau e a importância do lugar desta Região Administrativa Especial da China, na intersecção dos fluxos transnacionais e globais”.

A oradora apresentará uma selecção contextualizada de documentários e de cinema independente e comercial do início deste século, onde se incluem destacados filmes como “Adeus Macao” de Evans Chan, do ano 2000, “Sisterhood” de Tracy Choi, de 2016, “A City Called Macau” de Li Shaohong, filme de 2018, e “One More Chance” de Anthony Pun, realizado no ano passado.

Estudos e livros

Stacilee Ford possui relevante trabalho de investigação no programa de estudos de género da Universidade de Hong Kong, sendo historiadora cultural com pesquisa feita nas áreas de estudos transnacionais americanos, história das mulheres e de género e produção cultural interasiática.

A académica reside em Hong Kong desde 1993 e tem-se dedicado ao ensino, investigação e à publicação de artigos e livros sobre mulheres e comunidades americanas em Hong Kong e Macau, sobre o cinema de Hong Kong e ainda sobre as mudanças geracionais na região da Ásia-Pacífico. O seu interesse particular tem sido a identidade cultural e as mudanças históricas articuladas no cinema, na televisão, na internet, na educação, na literatura, na gastronomia e na cultura de consumo de Hong Kong e Hollywood. É autora do livro “Troubling American Women: Narratives of Gender and Nation in Hong Kong”, publicado em 2011 pela Hong Kong University Press.