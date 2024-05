PATA | Cimeira anual em Macau na próxima semana

A edição deste ano da cimeira anual da PATA – Associação de Turismo da Ásia Pacífico [Pacific Asia Travel Association – PATA, na sigla inglesa] realiza-se em Macau na próxima semana entre quarta e sexta-feira, 15 a 17. Segundo um comunicado oficial sobre o evento, devem participar 400 delegados da indústria turística da região da Ásia-Pacífico que irão reunir-se no Grand Lisboa Palace, no Cotai.

Espera-se a realização de uma série de reuniões e encontros sobre o sector do turismo, intervenções de 40 oradores, organizando-se também um simpósio juvenil no dia 16 na Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau. Este simpósio inclui debates com líderes da indústria e sessões de orientação destinados a grupos de estudantes da PATA estrangeiros e estudantes de turismo das cidades e regiões da Grande Baía.

A cimeira da PATA será inaugurada oficialmente no dia 16 e tem como tema “Reimaginar o Turismo”, focando-se em temas como políticas de turismo e de promoção, viagens aéreas, indústria hoteleira, tecnologias de viagem e inteligência artificial ou turismo educacional.

O leque de oradores inclui Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo, ou Pansy Ho, empresária da indústria do jogo e directora da Shun Tak, incluindo especialistas de entidades e publicações como Economist Impact, Euromonitor International, Conselho Mundial de Viagens e Turismo, Visa, Mastercard ou plataformas como a Booking ou Tripadvisor.

Macau acolheu a PATA Travel Mart em 2010 e em 2017, bem como a cimeira anual da entidade em 2005. Este é o primeiro grande evento da PATA no território após a pandemia, sendo uma oportunidade para “mostrar a actualização sobre os novos desenvolvimentos e pontos fortes da cidade”, destaca o mesmo comunicado.