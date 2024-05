Aeroporto | Jovem tailandês apanhado com 10 quilos de marijuana

Um jovem tailandês, de 23 anos, foi apanhado na terça-feira no Aeroporto de Macau com uma mala de viagem com mais de 10 quilos de flor de marijuana e quatro embalagens com 60 gomas contendo THC, a substância activa da marijuana, indicou ontem a Polícia Judiciária.

Segundo o canal chinês da Rádio Macau, o jovem terá recebido a droga num aeroporto da Tailândia, através de contactos com uma associação criminosa que pretendia transportar a droga para Hong Kong, através dos autocarros dourados da Ponte do Delta. De acordo com o relato das autoridades, a marijuana apreendida teria um valor de mercado de 10,8 milhões de patacas.

Após receber a bagagem, o indivíduo terá agido de forma suspeita, procurando evitar contacto visual e misturar-se entre os restantes passageiros. Porém, a inspecção na máquina de raio-x viria a revelar a carga que trazia, e o cão farejador de narcóticos também sinalizou a bagagem.

A PJ garante que vai continuar a procurar a associação criminosa e o seu líder, enquanto o jovem foi encaminhado para o Ministério Público suspeito do crime de tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas.