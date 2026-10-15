Junkets | Bens de Levo Chan colocados em venda judicial

Os imóveis do ex-presidente do Grupo Tak Chun foram colocados à venda a pedido do Banco Industrial e Comercial da China (Macau), devido a uma dívida de 198,9 milhões de patacas

Sete imóveis propriedade de Levo Chan Weng Ling, anterior presidente do Grupo Tak Chun, estão em venda judicial, de acordo com a informação disponibilizada no portal dos Tribunais da RAEM. A venda é realizada a pedido do Banco Industrial e Comercial da China (Macau) que, segundo o portal Macau News Agency, pretende recuperar de Levo Chan uma dívida superior a 198,9 milhões de patacas.

Os interessados podem apresentar as propostas até 19 de Novembro, através de carta fechada, e no dia seguinte é conhecido o resultado da venda judicial. Se todos os bens forem vendidos ao preço base, os activos poderão render pelo menos 137,0 milhões de patacas.

O activo identificado como tendo o valor mais elevado é uma habitação perto do Hotel da Boa Vista que surge avaliada em 71,1 milhões de patacas. Contudo, este é o preço mínimo, pelo que dependendo das propostas, o imóvel até pode ser vendido por um valor superior.

O segundo activo mais valioso é uma moradia situada na Estrada de Cheoc Van que tem um preço mínimo de venda de 25,6 milhões de patacas. Entre o pódio dos bens mais caros, surge ainda uma fracção autónoma num edifício industrial, avaliada em 24,0 milhões de patacas.

No pólo oposto, o activo menos valioso é um lugar de estacionamento num prédio na Taipa, que tem um preço mínimo de 741 mil patacas. A MNA indica também que estes activos foram indicados por Levo Chan, em 2016, como garantias de diferentes empréstimos que totalizaram 336,6 milhões de dólares de Hong Kong.

Caído em desgraça

Levo Chan foi detido em Fevereiro de 2022, numa altura em que as autoridades locais lançaram uma campanha contra as principais empresas de promoção do jogo do território.

Como resultado, Levo Chan foi condenado, em Dezembro de 2024, a uma pena de prisão de 13 anos devido à prática de 27 crimes: 24 crimes de exploração ilícita de jogo em local autorizado, 1 crime de associação ou sociedade secreta, 1 crime de exploração ilícita de jogo e 1 crime agravado de branqueamento de capitais.

O empresário, actualmente a cumprir a pena de prisão, foi igualmente condenado a pagar uma dívida à RAEM de 1,83 mil milhões de dólares de Hong Kong. Este valor terá de ser pago em conjunto com os restantes condenados deste julgamento. Na sequência desta condenação, a RAEM arrestou cerca de 36 imóveis do empresário para cobrir a dívida.

Levo Chan foi o segundo caso judicial mais mediático entre os promotores de jogo, depois de em Julho de 2024, Alvin Chau Cheok Wa, presidente do Grupo Suncity, ter sido condenado a uma pena de prisão de 18 anos.