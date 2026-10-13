Lamborghini | André Couto vai estar nas Finais em Itália

André Couto vai disputar pela segunda vez as Lamborghini World Finals, entre os dias 22 e 25 de Outubro, no Autódromo Nazionale Monza, em Itália, depois de ter recebido um novo convite da equipa sul-coreana Racegraph

O piloto português de Macau, que em 2024 venceu a classe Pro-Am do troféu monomarca do prestigiado construtor italiano, disputou duas provas do Lamborghini Super Trofeo Asia a convite da Lamborghini Busan by Racegraph. André Couto cumpriu a sua missão, tendo subido ao pódio da categoria Pro-Am nas quatro corridas em que participou: duas em Ningbo, na China continental, e outras duas em Fuji, no Japão.

“Estou bastante contente por ter sido convidado para disputar a última prova do Lamborghini Super Trofeo Asia, em Monza, integrada nas World Finals”, disse André Couto ao HM. “Desta vez, vou ter como companheiro de equipa um jovem de 23 anos e vamos competir na categoria Pro. Nas duas provas que já disputei com esta equipa este ano, em Ningbo e Fuji, participei na classe Pro-Am. Agora, em Monza, vamos dar o salto para a Pro, o que será um desafio interessante.”

No “Templo da Velocidade”, André Couto fará equipa, pela primeira vez, com o jovem norte-americano Barrett Wolfe. O piloto, de 23 anos, iniciou a sua carreira nos monolugares, passando pela Fórmula 4 e pela Fórmula Regional nos Estados Unidos, antes de dar o salto para as provas de GT. Natural de Chicago, mas residente em Las Vegas, Wolfe disputou duas provas com a Racegraph este ano, em Inje e Xangai, além de ter participado no troféu europeu e na GT Cup Open.

A Racegraph, estrutura apoiada pelo concessionário da marca situado na zona de Bundang, em Seongnam, nos arredores de Seul, fará alinhar mais quatro Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 nesta prova.

Regresso a uma pista especial

André Couto passou parte da sua carreira nos monolugares em Itália, pelo que o mítico circuito de Monza tem um significado especial para o piloto. Não só pela dimensão e pela história deste palco do automobilismo, mas também pelas recordações que ali foi acumulando ao longo dos anos.

“É sempre bom regressar a Monza. É uma pista mítica, única, onde tenho boas recordações dos tempos em que competia na Fórmula 3 com a Prema. Também já corri lá noutras categorias, incluindo no GT World Challenge Europe”, afirma o piloto de Macau, que acrescenta: “É uma pista de que todos os pilotos gostam, com um traçado muito próprio e diferente de todos os outros. Por isso, estou também bastante contente por voltar a correr em Monza.”

A tradicional prova de final de temporada, que reúne os três troféus da marca de Sant’Agata Bolognese — Ásia, América do Norte e Europa —, apresenta um formato diferente do habitual. As duas corridas finais do Lamborghini Super Trofeo Asia disputam-se durante a semana, enquanto, no fim de semana, os concorrentes dos diferentes continentes se defrontam para determinar os campeões mundiais da modalidade.

A edição deste ano das Lamborghini World Finals marcará a despedida do Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 das competições monomarca da fabricante italiana, após um longo ciclo de vida e três evoluções desde a estreia do modelo original, em 2015. No próximo ano, o Temerario tornar-se-á no sexto modelo a integrar o Super Trofeo desde o lançamento da divisão Squadra Corse da Automobili Lamborghini, passando a competir nos três continentes.