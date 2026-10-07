Zonas marítimas | DSAMA organiza festival com visitas e passeios

A Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) promove nos dias 25 e 31 de Outubro e 1 de Novembro o “Festival Marítimo 2026”, com actividades como passeios e visitas guiadas. O objectivo, segundo uma nota da DSAMA, é “divulgar ao público as operações marítimas em Macau, conhecimentos sobre segurança marítima e a história e cultura náuticas”.

Uma das actividades é de simulação, intitulada “Simule o controlo da embarcação” e é promovida pela Escola de Pilotagem. Segue-se “Exploração Marítima”, em que os participantes podem conhecer as zonas marítimas do território e os trabalhos diários dos funcionários da DSAMA. Destaque ainda para a “Visita a embarcações”, com embarque no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior.

Estas três actividades estão sujeitas a inscrição na plataforma da Conta Única de Macau, acontecendo nos dias 31 de Outubro e 1 de Novembro. As inscrições decorrem até ao dia 25 de Outubro.

Também a 25 acontece o “Dia de Convívio Marítimo” nas Oficinas Navais onde, segundo a DSAMA, “estarão exibidas várias embarcações e será realizado um conjunto de actividades, incluindo visitas a embarcações de salvamento, exibição de equipamentos marítimos, experiência de lançar jacto de água, workshops e barraquinhas de jogos”.

Por sua vez, entre os dias 31 de Outubro e 1 de Novembro o Farol da Guia, o Museu Marítimo e a Escola de Pilotagem estarão abertos ao público, estando também agendadas actividades como o controlo remoto de barcos em miniatura ou visitas guiadas.