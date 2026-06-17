Tecnologia | ‘Startup’ do Brasil vence edição alargada de concurso

SociedadeTecnologia | ‘Startup’ do Brasil vence edição alargada de concurso Hoje Macau - 17 Jun 2026 A ‘startup’ brasileira Phycolabs, que transforma algas em produtos têxteis, venceu ontem o sexto concurso de tecnologia e inovação em Macau, a primeira edição alargada aos países de língua espanhola, anunciou o júri. Em Março, o Governo de Macau anunciou que iria abrir portas a ‘startups’ de países de mercados hispânicos num concurso que até agora estava reservado para tecnológicas de Portugal e Brasil. Em resultado, a competição, organizada pela Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico de Macau, recebeu a candidatura de mais de 70 projectos por parte de cerca de 30 incubadoras e instituições de ensino superior, dos quais 17 entraram na fase final, vindos de Brasil, Portugal, Espanha, Peru. A Phycolabs irá receber um prémio de 200 mil patacas e a fundadora da tecnológica, Thamires Pontes, mostrou-se emocionada pela vitória e pela oportunidade de “voltar a Macau”. O projecto brasileiro já tinha, em Dezembro, ficado em segundo lugar na quinta edição da competição sino-lusófona para ‘start-ups’ e universidades 929 Challenge, também em Macau. Em segundo lugar, com um prémio de 150 mil patacas, ficou a espanhola Airway Shield, que fabrica um equipamento médico para facilitar intubações. Já a terceira posição, com um prémio de 120 mil patacas, foi para a portuguesa Complear, que ajuda empresas de saúde digital a cumprir as exigências dos reguladores. A Complear tinha vencido em Dezembro a 929 Challenge em Macau. O concurso distinguiu ainda com 40 mil patacas a espanhola Phasica Bioscience, como tendo o “maior potencial para transferência de valor tecnológico”, e a brasileira Onkos Diagnósticos Moleculares, por ter o “maior potencial de desenvolvimento na Grande Baía”.