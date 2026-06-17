GP Macau | FIA não mexe na Taça do Mundo de GT

Na pretérita semana, quando os construtores se encontravam focados na preparação das 24 Horas de Le Mans, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) e o SRO Motorsport Group abriram as inscrições para a Taça do Mundo de GT da FIA, aproveitando igualmente para publicar o regulamento da edição de 2026. A principal prova de sprint para carros de Grande Turismo no continente asiático apresenta poucas novidades, num claro sinal de aposta na continuidade.

O formato da Taça do Mundo mantém-se praticamente inalterado, com duas sessões de treinos livres de 30 minutos cada, seguidas da sessão de qualificação Q1 com a duração de 30 minutos. Os oito pilotos mais rápidos transitam para a Q2, disputada em regime de “super pole”, introduzido no ano transacto, onde se define a luta pela pole position. Todavia, de acordo com uma nota enviada às equipas, na sequência “das conclusões da edição de 2025 e das consultas realizadas com equipas e pilotos, o formato da Q2 foi ajustado. Os pilotos serão agora lançados em pista em intervalos mais curtos, mantendo a sensação de ‘super pole’ de estarem sozinhos em pista. Esta alteração visa melhorar a eficiência e reduzir a duração da sessão”.

O programa competitivo no Circuito da Guia prossegue com a Corrida de Qualificação, com 12 voltas ou uma duração máxima de 60 minutos, consoante o que ocorrer primeiro, muito provavelmente no sábado. No domingo realiza-se a Corrida Principal, composta por 16 voltas ou uma duração máxima de 70 minutos, a qual determina o resultado final do evento.

A primeira fase de inscrições decorre até 17 de Julho e está aberta a todos os pilotos. Um segundo período de inscrições prolonga-se até 24 de Agosto. O valor de inscrição foi aumentado e passará a custar 16 mil euros, cerca de 150 mil patacas, face aos 14.500 euros do ano transacto. Em contrapartida, cada carro inscrito terá direito a 14 passes, em vez dos 12 anteriores, sendo esta limitação uma das reivindicações das equipas.

Segundo a mesma nota enviada aos participantes, os pilotos interessados “devem ter participado, pelo menos, numa corrida de GT inscrita no Calendário Desportivo Internacional da FIA nas duas últimas temporadas, ou possuir experiência significativa em corridas GT”. Acrescenta ainda que, caso “um piloto seja considerado sem experiência suficiente, o Comité de Seleção reserva-se o direito de recusar a sua inscrição”.

Prémios monetários inalterados

De acordo com o Regulamento Desportivo da Taça do Mundo, os prémios monetários manter-se-ão ao nível de 2025, totalizando um máximo de 80.750 dólares norte-americanos, equivalentes a pouco mais de 650 mil patacas à taxa de câmbio actual.

Para reconhecer o número crescente de pilotos Silver, a Taça do Mundo da FIA passará também a atribuir um troféu ao vencedor desta categoria, desde que existam pelo menos três inscritos. Este prémio será acompanhado de uma recompensa monetária de 22.000 dólares norte-americanos, valor idêntico ao do ano passado.

O prémio total da Corrida Principal ascende a 82.750 dólares norte-americanos na classificação geral, distribuído da seguinte forma: o primeiro classificado recebe 15.000 dólares, o segundo 12.000, o terceiro 10.000, o quarto 7.500, o quinto 5.000 e o sexto 3.000 dólares. Na categoria para os pilotos categorizados como Bronze, o vencedor, caso exista, recebe 4.250 dólares. Estão ainda previstos prémios adicionais de 1.000 dólares pela pole position da Corrida de Qualificação e 500 dólares pela volta mais rápida em cada corrida.

Curiosamente, e de acordo com o regulamento, todos os prémios serão entregues na cerimónia oficial do Grande Prémio de Macau, sendo que a ausência de um piloto poderá implicar a perda do direito ao montante atribuído.

Grelha igualmente forte

O regulamento desportivo da FIA determina que a lista de inscritos da Taça do Mundo de GT deve ser conhecida até 22 de Outubro. Prevê-se uma grelha com um nível elevado muito semelhante à das edições anteriores, talvez com mais carros, e com a presença da Audi, BMW, Ferrari e Porsche, bem como o regresso da Mercedes-AMG, ausente na última edição.

Devido à continuidade da obrigatoriedade dos dispendiosos sensores de binário, a Lamborghini só regressará se for com novo modelo Temerario GT3, embora a decisão sobre este assunto ainda não esteja fechada. Por outro lado, as marcas norte-americanas Chevrolet e Ford não são esperadas na RAEM, enquanto a Aston Martin e a McLaren permanecem como incógnitas, dependendo sobretudo da vontade de equipas clientes. A 73.ª edição do Grande Prémio de Macau decorre de 19 a 22 de Novembro.