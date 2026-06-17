Óbito | Morreu antigo dirigente da FAOM

O ex-vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) e membro da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo, Fong Ka Fai faleceu aos 69 anos. A informação foi divulgada ontem através de um comunicado, e a causa de morte foi apontada como “doença prologada”. A morte aconteceu na madrugada da passada sexta-feira.

No âmbito das ligações à associação tradicional, Fong Ka Fai foi um dos fundadores em 1998 da Escola Secundária Técnico-Profissional da Federação das Associações dos Operários de Macau, onde desempenhou as funções de reitor. Em 2010, no âmbito de uma procura crescente, foi também o responsável pelo desenvolvimento do ensino do ensino nocturno, para trabalhadores que procuravam desenvolver outras qualificações.

O funeral de Fong Ka Fai vai ser realizado amanhã, sendo o corpo transportado depois para ser cremado em Zhuhai.