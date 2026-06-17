Jogo | Início do mês confirma tendência de redução anual de receitas

Segundo o banco de investimento Citigroup, o Campeonato Mundial é o principal responsável pela menor disponibilidade para apostar em Macau. Com um calendário desportivo recheado, o foco passou das mesas de jogo dos casinos para as partidas de futebol

Nos primeiros 14 dias de Junho, os casinos registaram cerca de 9 mil milhões de patacas em receitas brutas do jogo. O número consta no relatório do banco de investimento Citigroup, divulgado na segunda-feira.

Segundo a instituição, citada pelo portal GGRAsia, a semana que terminou a 14 de Junho registou um abrandamento das apostas para uma média diária de 586 milhões de patacas de receitas. Este valor representa uma redução de 20 por cento face a Maio, quando a média diária das receitas atingiu 729 milhões de patacas.

Os números mais recentes revelam igualmente uma diminuição de 16 por cento em comparação com a primeira semana do próprio mês de Maio, quando as receitas estavam a entrar nos casinos a um ritmo médio de 700 milhões de patacas por dia.

Na perspectiva do Citigroup, este abrandamento das receitas “está provavelmente” ligado ao início do Campeonato Mundial de Futebol, que decorre até 20 de Julho no Canadá, Estados Unidos e México. Para os analistas, as apostas no campeonato estão a reduzir o orçamento que os jogadores normalmente reservam para as mesas do território.

Pela primeira vez o Mundial de futebol conta com a participação de 48 equipas, o que se vai traduzir num total de 104 jogos. Segundo o Citigroup, a expansão do torneio vai ter um impacto maior no jogo de Macau face às edições anteriores, que duravam menos tempo e tinham menos jogos. Como indícios desta tendência, os analistas apontam também que o segmento VIP está a ter maiores problemas para manter os jogadores nas mesas de jogo.

Previsão mantida

No relatório de segunda-feira, e apesar do cenário menos optimista, o Citigroup manteve a previsão das receitas de jogo em 19 mil milhões de patacas, como havia referido anteriormente. Este valor significa uma redução anual de 10 por cento.

Todavia, para que este valor seja efectivamente alcançado, os analistas estimam que as receitas médias diárias do jogo a partir de 15 de Junho têm de atingir os 625 milhões de patacas.

Este valor não é tido como inalcançável devido à realização de mais espectáculos nas propriedades das concessionárias na segunda metade deste mês, que se espera que contribua para um maior número de visitantes e apostadores.

O banco de investimento destaca em particular os espectáculos de Keung To, estrela de Hong Kong, membro do grupo Mirror, no Galaxy Arena, e Wakin Chau, cantor de Taiwan, com o espectáculo a ser organizado pela Sands China na Arena Londoner. “Acreditamos que estes espectáculos podem ajudar a atenuar o potencial da quebra das receitas brutas do jogo”, foi indicado.