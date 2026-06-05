Mitra | Homem chega ao hospital inconsciente devido a incêndio

SociedadeMitra | Homem chega ao hospital inconsciente devido a incêndio Hoje Macau - 5 Jun 2026 Ontem de manhã, por volta das 11h, um apartamento no segundo andar de um prédio nas imediações do Mercado da Mitra, no centro de Macau, irrompeu em chamas que, segundo o Corpo de Bombeiros, terão começado devido a um curto-circuito no fio de uma ventoinha. Por volta das 11h30, dois homens receberam cuidados médicos no local, com a contabilidade a apontar a cinco pessoas feridas, algumas a serem transportadas para o Centro Hospitalar Conde de São Januário, que fica nas proximidades. Segundo o relato das autoridades, citado pelo canal chinês da Rádio Macau, uma das pessoas levadas para o hospital foi um trabalhador não-residente de 39 anos que se sentiu mal durante o incêndio, e acabou por chegar ao hospital inconsciente. As autoridades adiantaram que, às 15h, o ferido ainda estava inconsciente. Até ao fecho da edição, não foram divulgados detalhes sobre o estado clínico do homem. Os bombeiros referiram ainda que o incidente obrigou 20 pessoas a serem retiradas de casa. Entre estas pessoas, quatro homens e uma mulher ficaram retidos no apartamento devido ao fumo intenso e necessitaram de assistência dos bombeiros para abandonarem o edifício. Os bombeiros acrescentaram que estas pessoas que precisaram de ajuda têm idades compreendidas entre 33 e 70 anos. A sala de estar do apartamento ficou danificada, assim como dois quartos e a cozinha, que ficaram enegrecidos. As autoridades referiram que as chamas se terão alastrado numa área entre cinco a seis metros. O Corpo de Bombeiros mobilizou nove veículos de emergência para o local, característico pelas ruas estreitas e de sentido único, e 37 soldados da paz. À chegada, depararam-se com janelas e paredes enegrecidas pelo fumo, aparelhos de ar condicionado queimados e vidros espalhados na rua. A operação levou ao encerramento de algumas artérias nas redondezas.