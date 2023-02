IAM | Obras do mercado da Horta e Mitra arrancam em Março

As obras de renovação do mercado municipal no bairro da Horta e Mitra arrancam em Março, devendo estar concluídas até ao final do ano. Assim, e segundo uma nota do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), o mercado encerra portas esta terça-feira, sendo que, nesse dia, começa a ser feita a mudanças das instalações e trabalhos de limpeza.

Segundo o IAM, os comerciantes poderão dispor, após as obras, de melhores condições. Será mantida a parte exterior do mercado e renovar as instalações no interior, além de que o espaço de produtos secos e molhados serão separados, para que “os cidadãos tenham uma melhor experiência de compras”. Após sessões de esclarecimento e negociação com o IAM, os comerciantes acordaram que “as suas actividades fiquem suspensas, para que a obra possa ser completamente realizada”.

O Mercado da Horta e Mitra foi construído em 1939, sendo um estabelecimento importante para o fornecimento de produtos frescos e vivos aos moradores da zona. No interior do mercado, os sistemas de escoamento, ventilação, iluminação e outras instalações eram antigos e, após várias reparações feitas pelo IAM, “não era possível resolver os problemas”, explica o mesmo comunicado.