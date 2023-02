PJ | Restaurantes queixam-se de burla via telefone

Vários proprietários de restaurantes têm apresentado queixas na Polícia Judiciária (PJ) de tentativas de burla via telefone. Segundo uma nota, as vítimas recebem telefonemas em que, do outro lado da linha, alguém diz ser um funcionário administrativo de uma escola de Macau que fez uma encomenda de produtos enlatados.

Na mesma chamado, a pessoa argumenta que “o dono do estabelecimento pode ganhar uma comissão se ajudar a encomendar as latas através de uma empresa de alimentação indicada”. Alegando que a transferência bancária demora alguns dias a ficar realizada, pede-se à pessoa que ajude com o pagamento da encomenda ao transferir logo o dinheiro, isto após receber uma imagem com um registo de transferência bancária.

Algumas vítimas transferiram o dinheiro, mas nunca receberam a referida comissão, não tendo conseguido contactar depois a pessoa que os contactou e que, alegadamente, encomendou os produtos enlatados. A PJ diz que, no ano passado, ocorreram alguns casos de fraude com recurso a encomendas falsas, nomeadamente de embalagens de sopa de uma determinada marca, vinho tinto ou mobiliário, entre outros artigos.