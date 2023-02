Países do G20 concordam com urgência no alívio da dívida em países vulneráveis

Os ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais do G20 destacaram no sábado a urgência no alívio da dívida dos países de baixo e médio rendimento, no final da reunião de alto nível da presidência indiana do grupo.

“É necessário fortalecer a coordenação multilateral por parte dos credores oficiais bilaterais e privados para lidar com a deterioração da situação da dívida”, disseram os responsáveis das finanças do G20 na cidade de Bangalore, no sul da Índia.

Países como a Zâmbia ou o Sri Lanka estão profundamente endividados, sem capacidade suficiente para manter o funcionamento dos seus governos, e à espera de uma ajuda financeira que está demorada devido aos problemas destas nações para cumprir as exigências dos organismos multilaterais.

Os ministros do G20 concordaram em pedir “uma conclusão rápida” do trabalho em andamento sobre o tratamento da dívida da Zâmbia e da Etiópia, bem como uma resolução da situação da dívida do Sri Lanka.

Na agenda de países como os Estados Unidos estava a prioridade de pressionar os credores bilaterais oficiais, incluindo a China, para procurar soluções significativas para a dívida de países emergentes em dificuldades.

A ministra das Finanças indiana, Nirmala Sitharaman, saudou como um sucesso que os países do G20 tenham alcançado uma linguagem comum sobre a dívida global, uma das discussões mais difíceis da reunião, que não conseguiu encontrar consenso sobre o texto final quanto à da guerra na Ucrânia.

Os membros do G20 e organizações como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) têm trabalhado em mecanismos de reforma que lhes permitam prestar a assistência necessária, sendo esta uma das prioridades dos ministros das Finanças do grupo das economias mais avançadas do mundo.

O tempo não está do lado de países como o Sri Lanka, que declarou moratória da dívida há quase um ano e se depara com dificuldades para enfrentar as suas despesas básicas, apesar de uma série de cortes e racionamento de recursos aos cidadãos.

“Por exemplo, o Sri Lanka está à espera de uma resolução, mas, devido aos atrasos, está a sentir ainda mais pressão”, disse Sitharaman, que apontou que deve haver “mais eficiência e coordenação entre todos os países devedores e credores”, concluiu.