PJ | Mais duas detenções por troca de dinheiro

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de duas pessoas por suspeitas da prática dos crimes de troca ilegal de dinheiro para o jogo. O primeiro caso foi detectado no NAPE, na madrugada de domingo, quando um homem propôs a uma jogadora entregar-lhe 5.000 dólares de Hong Kong se recebesse 4.450 renminbis.

A mulher aceitou, o negócio foi em frente, mas os dois foram interceptados pelos agentes da PJ. As autoridades acreditam que o detido estava em Macau para se dedicar a esta actividade ilegal. A segunda detenção, está ligada a um outro caso, ocorrido ontem, no Cotai.

A troca de dinheiro decorreu entre dois jogadores, com um deles a ser detido, por ter sugerido receber 17.700 renminbis e entregar 20.000 dólares de Hong Kong. Segundo a PJ o detido estava em Macau desde Outubro de 2024 a realizar esta operação ilegal e por cada troca de 10.000 mil dólares de Hong Kong recebia 80 dólares de Hong Kong.

Burla | Jovem de 17 anos detido pela PJ

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de um jovem de 17 anos, que está indicado de ter cometido uma burla, ao trocar notas falsas com um jogador de um casino.

A troca de dinheiro foi combinada online, através do WeChat, com o jovem e o jogador a combinarem uma troca de 87 mil renminbi, para o jovem, a troco de 100 mil dólares de Hong Kong, para o jogador.

No entanto, durante a troca do dinheiro, o suspeito impediu o jogador de ver o dinheiro vivo, o que justificou com “motivos de segurança”. A vítima não desconfiou de nada, e fez a transferência online dos 87 renminbis. Contudo, quando recebeu o dinheiro vivo percebeu que as notas eram falsas, pelo que chamou a polícia. O alegado burlão foi interceptado pela polícia e segurança do hotel. O caso foi encaminhado para o Ministério Público.