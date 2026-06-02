Jogo | Receitas de Maio subiram 6,7% em termos anuais

Após o mês mais fraco do ano, os casinos facturaram mais de 22,6 mil milhões de patacas em Maio, uma subida de 13,7 por cento face a Abril e mais 6,7 por cento do registo de Maio de 2025. Nos primeiros cinco meses do ano, a indústria apurou quase 108,4 mil milhões de patacas

As receitas do jogo registaram em Maio uma subida de 13,7 por cento, em termos mensais, depois de Abril ter alcançado o valor mais baixo dos últimos sete meses, de acordo com dados anunciados ontem.

Os casinos arrecadaram cerca de 22,6 mil milhões de patacas em Maio, contra aproximadamente 19,9 mil milhões de patacas no mês anterior, de acordo com dados da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ). Recorde-se que Abril tinha registado o valor mais baixo desde Setembro de 2025, quando as receitas dos casinos totalizaram 18,3 mil milhões de patacas.

Também em termos homólogos, as receitas do jogo cresceram 6,7 por cento, ou cerca de 1,4 mil milhões de patacas em relação ao registo de 21,2 mil milhões de patacas apuradas em Maio de 2025.

Em relação à receita bruta acumulada, os primeiros cinco meses deste ano registaram uma subida de 10,9 por cento em relação ao ano anterior, com um total de 108,4 mil milhões de patacas contra 97,7 mil milhões de patacas entre Janeiro e Maio de 2025.

Ascensão premium

Macau recebeu quase 873 mil visitantes durante os cinco dias de feriados do Dia do Trabalhador, um valor inferior às previsões das autoridades do território. O Corpo de Polícia de Segurança Pública Macau indicou, no início do mês, que as fronteiras do território registaram a passagem de 873.229 visitantes entre 1 e 5 de Maio, uma média de 174.645 visitantes por dia.

Vários analistas indicaram ao longo do mês que durante os feriados se verificaram apostas mínimas em valores prometedores, fazendo prever uma boa performance mensal, entre eles especialistas da Seaport Research Partners e CLSA Ltd. Aliás, analistas da CLSA apontaram para a crescente propensão de jogadores do segmento de massas premium viajarem para Macau durante os dias menos movimentados dos períodos de feriados, fazendo prever um final forte na semana dourada de Maio.

Também o Citigroup destacou este segmento como responsável por um volume sólido de apostas, apenas superado pelos feriados do Ano Novo Chinês, no passado mês de Fevereiro. Macau fechou o ano passado com receitas totais de 247,4 mil milhões de patacas, mais 9,1 por cento do que no ano anterior (226,8 mil milhões de patacas).