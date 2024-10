Troca de dinheiro | Homem arrisca cinco anos de prisão

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de um homem do Interior, que se suspeita que estivesse a trocar dinheiro de forma ilegal para o jogo nos casinos do território. O caso foi revelado ontem, através de uma conferência de imprensa, e é a segunda ocorrência do género a ser anunciada em dois dias, depois de ter entrado em vigor a nova lei que criminaliza esta prática.

De acordo com a informação citada pelo Jornal Ou Mun, o detido faz parte de um grupo que se dedica a trocar dinheiro para o jogo, e quando foi feita a detenção, teria acabado de trocar 19.845 renminbis por 21.000 dólares de Hong Kong em fichas.

Questionado pelas autoridades, o detido confessou ter 40 anos e estar desempregado. A entrada em Macau aconteceu a 23 Outubro, com o propósito de trocar dinheiro.

Como parte da operação, a PJ apreendeu também 46.900 dólares de Hong Kong em fichas e 500 dólares de Hong Kong em dinheiro, além do telemóvel do suspeito.

De acordo com a lei que entrou em vigor no passado dia 29 de Outubro, a troca de dinheiro é um crime que pode ser punido com uma pena de cinco anos de prisão. Além disso, todos os bens confiscados aos detidos são considerados perdidos a favor da RAEM.

A mudança da lei aconteceu depois de as autoridades locais terem sido pressionados pelo Interior, através de um comunicado do Ministério da Segurança Pública, que considerou as trocas de dinheiro em Macau, um dos principais desafios à segurança.