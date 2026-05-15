Poemas de Meng Haoran

Tradução Rui Cascais

越中逢天台太一子

仙穴逢羽人

停艫向前拜

問余涉風水

何事遠行邁

登陸尋天台

順流下吳會

兹山夙所尚

安得聞靈怪

上逼青天高

俯臨滄海大

雞鳴見日出

每與仙人會

來去赤城中

逍遙白雲外

莓苔異人間

瀑布作空界

福庭長不死

華頂舊稱最

永願從此遊

何當濟所屆

Em Yue, Encontrando ao Acaso Um Mestre Taoista de Tiantai

Junto a uma gruta dos Imortais encontrei um homem emplumado; 1

Desembarcando, dirigi-me a ele para prestar respeito.

Perguntou da minha travessia sobre as águas batidas pelo vento:

De que serve embarcar em viagens longínquas?

“Podem-se cruzar desertos em busca de Tiantai,

Ou seguir corrente abaixo até Kuaiji em Wu.

Essa montanha reverenciei toda a vida,

Mas como saber dos seus numinosos prodígios?

Erguendo-se, enche as alturas do céu azul;

Em baixo, olha a extensão do mar turquesa.

Ao cantar do galo vê-se o sol aparecer,

Estamos sempre acompanhados pelos Imortais.

Vão e vêm no Pico da Falésia Vermelha,

Livres e leves além das nuvens brancas.

Líquen e musgo são diferentes dos do reino da morte,

E um lençol de espuma delineia os limites do espaço.

De entre os pavilhões a que a morte nunca vem

O mais elogiado sempre foi o da Crista Florida.

Peço poder partir de onde estou,

Para me ir até onde quero chegar um dia.”

Nota – Uma pessoa emplumada é alguém que transcendeu este “mundo de pó” e viaja pelo espaço como se tivesse asas. A residência terrena destas pessoas é em “grutas celestes (洞天), nas profundezas de montanhas sagradas, como Tiantai, que dão acesso a outros mundos, a mundos paralelos.

POEMA

早發漁浦潭

東旭早光芒

渚禽已驚聒

臥聞漁浦口

橈聲暗相撥

日出氣象分

始知江路闊

美人常晏起

照影弄流沫

飲水畏驚猿

祭魚時見獺

舟行自無悶

况值晴景豁

Saindo Cedo da Enseada do Pescador 1

Primeiros raios da estrela d’alva a oriente;

As aves na ilhota guincham surpresas.

Deitado escuto, na boca da enseada,

O som dos remos começando a bulir na obscuridade.

Com o sol erguendo-se, percebem-se formas ténues;

Agora fico a saber a vastidão da estrada líquida.

Formosas mulheres, a pé sempre tarde,

Remiram-se na água e brincam com a correnteza.

Temo espantar os gibões que bebem na margem;

Vê-se às vezes uma lontra a catar um peixe.

O barco voga e eu vogo de coração livre,2

Nesta cena que se descerra luminosa.

Na margem do Rio Zhe, a sudoeste do actual distrito de Xiaoshan (蕭山), no Zhejiang.

Nota – “Coração livre” traduz 無悶 (wú mèn); o caracter 悶, com a sua tremenda visualidade, pode traduzir-se por “enfado”, “tédio”, “melancolia”, “aperto”, sendo, por sua vez, composto por dois carateres, “porta” 門 (mén), e “coração” 心 (xīn).