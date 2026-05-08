SJM | Operadora com prejuízos no primeiro trimestre

A operadora de jogo de Macau SJM Holdings registou um prejuízo de 62 milhões de dólares de Hong Kong no primeiro trimestre deste ano. Segundo um comunicado publicado ontem pela empresa, as receitas líquidas caíram 21,1 por cento, para 5,9 mil milhões de dólares de Hong Kong no primeiro trimestre completo após o fecho definitivo dos ‘casinos-satélite’ do território em Dezembro passado.

As receitas brutas do jogo da operadora também recuaram 18,8 por cento para 6,1 mil milhões de dólares de Hong Kong, com os lucros operacionais a caírem 4,3 por cento para 917 milhões de dólares de Hong Kong. A quota de mercado da operadora de jogo em Macau encolheu também para 9,6 por cento, face aos 13,5 por cento registados no mesmo período de 2025.

A empresa teve de fechar oito casinos no ano passado, devido a alterações legislativas em Macau que acabaram com o antigo modelo de casinos geridos por terceiros, conhecidos como ‘casinos-satélite’. Os ‘casinos-satélite’, sob a alçada das concessionárias, eram geridos por outras empresas, sendo uma herança da administração portuguesa e que já existia antes da liberalização do jogo no território, em 2002.

Quando a legislação que regula os casinos foi alterada, em 2022, estabeleceu-se o final de 2025 como data limite para terminar a actividade destes espaços de jogo. A presidente da SJM, Daisy Ho Chiu-fung, sublinhou em comunicado que o grupo demonstrou “disciplina operacional rigorosa” no primeiro trimestre sob o novo modelo de gestão directa.

Por partes

O Grand Lisboa Palace, a maior propriedade da operadora, viu as receitas aumentaram para 2,07 mil milhões de dólares de Hong Kong, no entanto, os lucros operacionais caíram para 58 milhões de dólares de Hong Kong, devido ao aumento dos custos. O Grand Lisboa registou receitas de dois mil milhões de dólares de Hong Kong, com os lucros operacionais estáveis em 425 milhões de dólares de Hong Kong.

Já os outros casinos da operadora, Casino Lisboa, Casino L’Arc Macau e Casino Oceanus, viram as receitas do jogo disparar 83,6 por cento, quando comparados com o mesmo período do ano passado, para 2,47 mil milhões de dólares de Hong Kong, com os lucros operacionais a subirem 44,4 por cento, para 494 milhões de dólares de Hong Kong.

A empresa adquiriu, por 1,75 mil milhões de dólares de Hong Kong um dos ‘casinos-satélite’ que teria de fechar, o Casino Royal Arc, e obteve autorização do Governo para gerir directamente o espaço. Nos primeiros quatro meses deste ano os casinos do território registaram uma subida de 12,1 por cento nos resultados brutos de jogo em relação ao ano anterior, reportando um total de 85,8 mil milhões de patacas.