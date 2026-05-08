Angela’s Café apresenta espectáculo dia 16

O Angela’s Café, situado no Lisboeta Macau, no Cotai, apresenta no próximo dia 16 de Maio, sábado, a actuação “First Beats Where the Music Begins”, com três músicos de Macau: Chak Seng Lam, Gregory Wong e Winky Lei. Segundo um comunicado da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), estes músicos apresentam “um programa de solos de saxofone e duetos de trombone”, com o qual os presentes “poderão saborear a cozinha portuguesa e macaense de assinatura, deixando-se envolver pelos ritmos comoventes do jazz”.

A ideia é criar, com esta actuação, “uma celebração multissensorial onde o paladar e o som convergem”. Cada entrada custa 298 patacas, com o espectáculo a ter início às 19h. Esta entrada inclui um cocktail de boas-vindas e petiscos tipicamente portugueses, onde não faltarão bitoque com bife de alcatra, caldo verde, creme de leite ou salada de bacalhau.

“First Beats Where the Music Begins” é “um novo passo do Lisboeta Macau no fomento do intercâmbio cultural através das artes performativas”, destaca a mesma nota. O objectivo da SJM é, assim, “trazer novas surpresas culturais a residentes e visitantes”, apoiando, ao mesmo tempo, “a visão de Macau como ‘Cidade da Gastronomia’ e ‘Cidade das Artes Performativas'”.

Lembrar os anos 50

O que se pode esperar na noite de sábado, 16, é uma actuação “de jazz suave”, acrescentando-se “calor ao ambiente nostálgico dos anos 50”. “As vibrações do saxofone e o tom profundo e rico do trombone ecoam com a decoração retro, permitindo aos convidados sentir o espírito de uma elegância intemporal”, destaca a SJM.

Quanto aos músicos presentes em palco, Chak Seng Lam é licenciado pelo Conservatório Real de Música de Haia, e é saxofonista e professor. Gregory Wong, por sua vez, é um trombonista de jazz macaense, foi formado pelos mestres Chu Ping-shan e Zé Eduardo, e está muito ligado ao jazz em Portugal. “As suas actuações abrangem géneros clássicos e populares, e a vasta experiência em palco em diversas produções consolidou-o como uma figura representativa da cena jazzística de Macau”, é descrito.

Já Winky Lei é licenciada pela Universidade Nacional de Tsinghua e é professora de trombone, trabalhando também ao nível da interpretação.