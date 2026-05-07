Seul | Juiz que agravou pena da ex-primeira-dama encontrado morto

A polícia da Coreia do Sul anunciou ontem que foi encontrado morto o juiz que agravou a pena de prisão da ex-primeira-dama Kim Keon-hee, de 20 meses para quatro anos.

Shin Jong-o foi “encontrado inconsciente por volta da 01h da manhã de ontem [meia-noite em Macau] nas instalações no Tribunal Superior de Seul”, disse à agência de notícias France-Presse um oficial da polícia. O magistrado foi levado para o hospital, onde foi declarado morto, acrescentou o investigador, sublinhando que “não há indícios de que tenha sido um acto criminoso”.

No entanto, o dirigente da esquadra de Seocho, um distrito da capital, negou que Shin tenha deixado uma carta de suicídio, algo avançado pela imprensa sul-coreana.

Em 28 de Abril, o juiz condenou Kim Keon-hee a quatro anos de prisão, aumentando a pena inicial de 20 meses por corrupção, e impôs uma multa de 50 milhões de won (cerca de 29 mil euros). O Tribunal Superior de Seul anulou a absolvição inicial da acusação de manipulação de acções. Durante a leitura da sentença, que foi transmitida em directo pela televisão sul-coreana, Shin Jong-o declarou que Kim Keon Hee “não admitiu a sua culpa e, em vez disso, recorreu repetidamente a desculpas”.

Kim, de 53 anos, é casada com o ex-chefe de Estado Yoon Suk-yeol, que desempenhou funções entre 2022 e 2025. Em Agosto de 2025, a ex-primeira-dama foi acusada de corrupção, suborno e fraudes no mercado bolsista, incluindo manipulação de preços de acções, assim como de influenciar indevidamente as listas de candidatos do Partido do Poder Popular.

Em Dezembro de 2024, Yoon Suk-yeol declarou lei marcial para alegadamente combater elementos “pró-Coreia do Norte” no parlamento, medida que revogou poucas horas depois, acabando por ser destituído do cargo em Abril de 2025. No passado mês de Fevereiro, o Tribunal Distrital Central de Seul considerou o ex-chefe de Estado culpado de liderar uma insurreição e condenou-o a prisão perpétua.