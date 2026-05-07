Camboja | Primo do PM detinha 30% das acções de grupo ligado a burlas

Um primo do primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet, anunciou ontem que detinha 30 por cento das acções de uma empresa financeira ligada a um centro de burlas online e branqueamento de capitais. O ex-presidente do grupo, Li Xiong, foi extraditado para a China a 1 de Abril



“Gostaria de informar o público que, de facto, detinha 30 por cento das acções da Huione Pay PLC.” Foi desta forma que Hun To confessou o investimento na empresa financeira ligada a um centro de burlas online, também suspeita de branqueamento de capitais.

Porém, Hun To não é um mero cidadão cambojano, mas primo do actual primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet, e sobrinho do antigo líder Hun Sen, o político que liderou o Governo do país durante mais tempo e que ainda ocupa a presidência do partido único (Partido Popular do Camboja). Importa referir que o actual primeiro-ministro é filho de Hun Sen.

Com sede na capital cambojana Phnom Penh, o Grupo Huione era composto por várias empresas que ofereciam serviços de comércio electrónico, câmbio de criptomoedas e pagamentos, incluindo a Huione Pay. O Governo dos Estados Unidos acusou o grupo em 2025 de branquear dinheiro proveniente de burlas online para grupos criminosos da Coreia do Norte e do Sudeste Asiático.

O ex-presidente do grupo, Li Xiong, foi extraditado do Camboja para a China em 1 de Abril. As autoridades chinesas alegam que Li estava no centro de uma vasta rede criminosa envolvida em jogos de azar e fraudes. De acordo com um relatório da empresa de liquidação Reachs & Partners, Li Xiong detinha 62 por cento das ações da Huione Pay.

Limpeza profunda

Hun To garantiu que não tinha qualquer envolvimento nas operações comerciais da Huione Paye que “nunca recebeu lucros, dividendos ou activos desta empresa”, cuja liquidação foi concluída em Outubro.

Desde meados de Abril que manifestantes em Phnom Penh exigem o desbloqueio das contas na plataforma H-Pay (antiga Huione Pay), que, segundo eles, estão inacessíveis desde Dezembro. O banco central do Camboja anunciou que as licenças comerciais das plataformas pertencentes ao grupo Huione foram revogadas.

O Camboja tornou-se, nos últimos anos, um dos principais polos de cibercriminalidade, onde burlões, por vezes a trabalhar sob coação, enganam internautas em todo o mundo, nomeadamente através de falsas relações amorosas ou investimentos em criptomoedas.

Sob pressão de vários países, incluindo a China, de onde são oriundos muitos dos autores e vítimas, as autoridades cambojanas, acusadas de durante anos terem fechado os olhos ao fenómeno, dizem estar agora a combater com firmeza esta indústria, avaliada em milhares de milhões de euros. O Camboja tem vindo a intensificar esforços para não comprometer os laços com a China, o seu principal parceiro comercial.

Em Fevereiro, o primeiro-ministro cambojano Hun Manet prometeu “limpar tudo”, referindo-se aos centros de burla, e, no mês seguinte, o Governo aprovou um projecto de lei que prevê penas severas para os envolvidos em cibercrimes.