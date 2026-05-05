HSBC | Lucro cai 2,4% no 1.º trimestre

O banco HSBC anunciou ontem lucros de 7.394 milhões de dólares no primeiro trimestre do ano, numa redução de 2,4 por cento em termos homólogos. Livre de impostos, o resultado caiu 1,1 por cento para 9.376 milhões de dólares, segundo um comunicado ontem divulgado pela instituição financeira. O banco registou receitas de 18.624 milhões de euros e despesas operacionais de 8.721 milhões de dólares.

Por sua vez, a margem financeira avançou 7,7 por cento para 8.945 milhões de dólares, enquanto as comissões cresceram 11,9 por cento, para 3.719 milhões de dólares. No final de Março, o HSBC tinha uma carteira de empréstimos de um bilião de dólares, mais 6 por cento que um ano antes, enquanto os depósitos totalizavam 1,78 biliões de dólares, numa subida homóloga de 6,9 por cento.

Em comunicado, o grupo disse estar “bem posicionado para gerir as mudanças e as incertezas predominantes no ambiente global em que opera, incluindo as relacionadas com o conflito no Médio Oriente”.