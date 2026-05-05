Turistas internacionais com maior interesse em Macau

A plataforma digital de viagens Agoda indicou ter registado um aumento significativo nas pesquisas de alojamento na região chinesa de Macau por parte de viajantes internacionais. Num comunicado divulgado na segunda-feira à noite, a plataforma indicou que o número de turistas do Médio Oriente que demonstrou interesse em visitar Macau mais que duplicou (uma subida de 247por cento).

A procura aumentou também na Índia (mais 70 por cento), Japão (mais 62 por cento), Tailândia (mais 56 por cento), Filipinas (mais 39 por cento) e Singapura (mais 25 por cento), revelando uma “diversificação dos mercados emissores que ultrapassa os padrões tradicionais de visitantes”, referiu a Agoda. O número de hóspedes internacionais que ficaram em hotéis de Macau aumentou 16 por cento durante o primeiro trimestre para 338 mil, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo dados dos Serviços de Estatística e Censos do território, a maioria dos hóspedes não-chineses eram da Coreia do Sul, cerca de 106 mil e mais 15,1 por cento que nos primeiros três meses de 2025. Contudo, o interior da China continua a representar a maior fatia do número total, com 2,74 milhões de hóspedes, algo que tem levado Macau a tentar atrair mais visitantes internacionais para a cidade.

Mãos dadas

Desde 2025, a Direção dos Serviços de Turismo de Macau (DST) e a Agoda têm colaborado em campanhas de promoção em mercados do Sudeste Asiático, Nordeste Asiático e Médio Oriente. A plataforma de viagens indicou ter renovado recentemente a parceria com a DST, de modo a promover hotéis boutique e de baixo custo em zonas menos turísticas da cidade.

A iniciativa pretende dar maior visibilidade a alojamentos fora das áreas mais conhecidas da cidade, reforçando a atratividade junto de novos segmentos de viajantes, nomeadamente do Brasil, Vietname e Ásia Central. “Esta diversificação mostra que mais viajantes estão a olhar para Macau através de diferentes perspectivas de viagem, não apenas os padrões tradicionais”, afirmou num comunicado o director comercial da Agoda, Damien Pfrisch.

Segundo a empresa, a parceria actual integra medidas de facilitação de vistos, esforços de conectividade e iniciativas a pensar nos turistas muçulmanos, procurando consolidar Macau como um destino internacional diversificado. Com sede em Singapura, a Agoda é uma das principais plataformas digitais de viagens do mundo.