Sé Catedral | Concerto de violino com orquestra este sábado

Decorre este sábado, na Sé Catedral, a partir das 20h, um concerto de música clássica com Georgii Moroz, vencedor do “Concurso Internacional de Violino de Singapura 2026 – Concerto dos Vencedores”. Esta actuação acontece no âmbito da temporada 2025-2026 da Orquestra de Macau (OM), que também se junta à apresentação de Georgii Moroz.

O programa do concerto inclui a “Abertura de ‘Maskarade'” de Carl Nielsen; o “Concerto para Violino N.º 1 em Sol menor, Op. 26”, de Max Bruch; e a “Sinfonia N.º 4 em Dó menor, D. 417, ‘Trágica'”, de Franz Schubert, e tem a duração aproximada de 1h15 minutos, sem intervalo. Os bilhetes custam 150 patacas.

O “Concurso Internacional de Violino de Singapura”, organizado pelo Conservatório de Música Yong Siew Toh da Universidade Nacional de Singapura, é um evento musical trienal da região da Ásia-Pacífico, destinado a promover o desenvolvimento da música clássica e a proporcionar aos jovens violinistas uma plataforma de exibição do seu talento.

Após várias etapas de selecção, incluindo solos, música de câmara e concertos, o candidato ucraniano Georgii Moroz venceu o Primeiro Prémio da última edição do Concurso, “tendo a sua interpretação sido elogiada como um ‘diálogo cheio de alma’ e o seu virtuosismo e subtileza emocional recebido com grande aclamação”, destaca uma nota da organização do espectáculo.