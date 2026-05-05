Bilhetes para peça em patuá no FAM já estão à venda

Já estão à venda desde sábado bilhetes para cinco espectáculos da 36.ª edição do Festival de Artes de Macau (FAM), sendo um deles o espectáculo de teatro em patuá dos Dóci Papiaçam di Macau, agendado já para este mês. O Instituto Cultural (IC) disponibiliza entradas gratuitas para o espectáculo de abertura do evento, “O Lótus na Rota da Seda – Tradições em Movimento”.

Este espectáculo é protagonizado pelo Grupo de Danças e Cantares BIRLIK juntamente com grupos de dança locais, revelando um fluir “entre ruas e o palco”, com “expressões artísticas do folclore cazaque que vão espalhar uma nova energia, trazidas pelo Grupo de Danças e Cantares BIRLIK, um colectivo que promove a união interétnica, a amizade e o diálogo cultural entre os povos”.

Os bilhetes gratuitos podem ser levantados desde sábado nos diversos pontos de venda de ingressos para o festival e na página electrónica da Bilheteira de Enjoy Macao. Enquanto isso, podem ser adquiridos bilhetes para os espectáculos “Eterna Juventude 2.0”, “Agora Como? (E Agora?)”, “Coração de Lótus”, “A Velha Casa das Orquídeas” e “A Noite de Zheng Guanying – Dança Teatro Ambiental”.

Este último espectáculo, da autoria da Associação de Dança Hou Kong, acontece nos dias 20 e 21 de Junho na Casa do Mandarim, com os bilhetes a custarem 300 patacas. “Sob o céu nocturno, entremos no pátio iluminado da antiga residência da família de Zheng Guanying. Ao atravessarmos portões e corredores, é como se estivéssemos na presença do próprio Zheng — uma figura central na história cultural de Macau”, lê-se na sinopse do espectáculo, que transforma a Casa do Mandarim “num palco vivo”.

Patuá para ver e ouvir

“Agora Como? (E Agora?)” é a peça em patuá deste ano, protagonizada, como habitualmente, pelos Dóci Papiaçam di Macau, nos dias 23 e 24 de Maio, primeiro às 20h e, no segundo dia, às 15h, no grande auditório do Centro Cultural de Macau.

A história, da autoria de Miguel de Senna Fernandes, gira em torno de Marta e Elena, “ambas filhas do velho Secundino, antigo proprietário de um restaurante macaense, que regressam a Macau para tomar conta do negócio deixado pelo pai, recentemente falecido”.

Porém, as irmãs “chegam num período em que a economia continua a enfrentar dificuldades, apesar do aumento das receitas dos casinos e do número de turistas”. Trata-se de uma história que tem “como pano de fundo o encerramento definitivo dos casinos-satélite e o surto de consumismo no interior da China”.

Outro dos espectáculos que já tem bilhetes disponíveis, o “Eterna Juventude 2.0”, estreou em 2006 na 17ª edição do FAM, pelo Teatro de Lavradores, regressando agora 20 anos depois numa versão revista e encenada pelo dramaturgo Lawrence Lei. A produção está a cargo de Jacky Li, enquanto a protagonista é a actriz Carmen Kong. A peça parte da Rua de Felicidade para contar uma história de amor ao longo de sessenta anos.

O FAM decorre entre os dias 8 de Maio e 27 de Junho e tem como tema “Novas Correntes de Inspiração”, apresentando uma selecção de 15 programas e nove actividades do Festival Extra.