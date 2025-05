Doci Papiaçam | Teatro em patuá regressa este fim-de-semana

Decorre hoje e amanhã mais um espectáculo dos Doci Papiaçam di Macau, que tal como é habitual acontece em patuá, dialecto macaense em vias de extinção e cuja peça é já um dos últimos exemplos vivos do uso desta língua. “Cuza Tá Renâ? (Que se Passa?)” é o nome desta peça escrita e encenada por Miguel de Senna Fernandes, e que hoje sobe ao palco a partir das 20h e amanhã às 15h, no grande auditório do Centro Cultural de Macau. O espectáculo integra-se na edição deste ano do Festival de Artes de Macau.

Segundo a sinopse do espectáculo, este será o momento em que a “sátira reencontra o riso no regresso do patuá ao palco”, tratando-se de uma “comédia vibrante que mergulha nas transformações urbanas e nas peculiaridades do quotidiano local, prometendo fazer a plateia rebentar de tanto rir”.

O teatro em patuá, uma arte performativa única apresentada pela comunidade macaense, foi inscrito na Lista do Património Cultural Imaterial da China em 2021.

É um crioulo de Macau com origem na língua portuguesa antiga, combinada com malaio, cantonense, inglês e espanhol, reflectindo “o cosmopolitismo da cidade, onde o Oriente se cruza com o Ocidente numa vivaz coexistência cultural”, explica o IC. A peça dura 2h30 e será inteiramente interpretada em patuá, tendo legendas em chinês, português e inglês.