HSBC | Lucro do HSBC cai 32% até Março

O banco HSBC, o maior da Europa, anunciou ontem lucros de 6.930 milhões de dólares no primeiro trimestre do ano, numa redução de 32 por cento em termos homólogos, quando teve ganhos extraordinários.

Segundo os resultados enviados ontem para a bolsa de Hong Kong, onde está cotado, o grupo teve um desempenho acima das previsões dos analistas, que antecipavam um resultado líquido próximo de 5.390 milhões de dólares.

A redução do lucro nos primeiros três meses é explicada pelo impacto extraordinário observado no período homólogo aquando das vendas das actividades no Canadá e na Argentina. Livre de impostos, o resultado caiu 25 por cento para 9.500 milhões de dólares, mas ficou também acima dos 7.830 milhões de dólares estimados pelos analistas.

Por sua vez, a margem financeira recuou 4,6% por cento para 8.300 milhões de dólares. Citado em comunicado, o presidente executivo do HSBC, Georges Elhedery, considerou que os resultados refletem uma “dinâmica de ganhos, a disciplina na execução da estratégia” e a “confiança na capacidade de cumprir os objectivos”.

O banco alertou ainda para o “aumento da incerteza macroeconómica” devido às tarifas comerciais aplicadas pelo executivo dos Estados Unidos da América, liderado por Donald Trump.