IIM com diversas actividades de promoção da leitura

O Instituto Internacional de Macau (IIM) aderiu à iniciativa do Instituto Cultural (IC) de promoção da leitura, intitulada “Macau Lê – Semana Nacional da Leitura 2026” e promove, esta semana, lançamento de livros e actividades de incentivo ao consumo de literatura.

Hoje, é apresentado, na Escola Secundária Luso-Chinesa Luís Gonzaga Gomes, o livro bilingue “À Busca da Luz em Duas Línguas: Palavras da Juventude”, uma edição conjunta do IIM com a Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes e a Escola Secundária de Cacilhas-Tejo.

Segundo uma nota do IIM, esta obra faz “uma compilação de dez textos dos alunos da Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes e 12 textos dos alunos da Escola Secundária de Cacilhas-Tejo”. O que se pretende é que haja um “cruzamento de textos criativos e de poesia entre alunos de Macau e de Portugal, em chinês e português”, tratando-se de “um trabalho que o IIM vai continuar a fazer, no futuro, com a Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes”.

Dia da vitória

Por sua vez, amanhã, dia 21, acontece na Escola Portuguesa de Macau (EPM) uma sessão de leitura relacionada com o acontecimento histórico da batalha de Macau e da tentativa de invasão holandesa em 1622. A sessão acontece com um livro editado pelo IIM e pela editora Mandarina, intitulado “Vitória, Vitória – Um Episódio da Nossa História”, que conta com ilustrações de Rodrigo de Matos. Na sessão, far-se-á a projecção de um vídeo recente do IIM sobre o Arraial de São João, “marcando assim a promoção de um episódio importante de Macau aos alunos da EPM”, é destacado na mesma nota.

Esta quinta-feira, o IIM junta-se à “Noite de Quiz”, habitual evento de perguntas e respostas, com um concurso de cultura geral, que se realiza no café e livraria “Bookand”. O evento, promovido pela associação “None of Your Business”, conta com a colaboração da Associação dos Jovens Macaenses (AJM). O “quiz” desta quinta-feira terá perguntas “relacionadas com uma selecção dos livros publicados pelo IIM sobre Macau”.

Além destes eventos o IIM pretende, até ao mês de Junho, “inaugurar o renovado espaço da biblioteca na sua sede, oferecendo mais um espaço cultural e de leitura à comunidade local, investigadores e académicos”.