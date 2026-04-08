A Dinâmica das Guerras Globais

(Continuação da edição de 2 de Abril)

A distinção entre guerras regionais e guerras mundiais é essencial para compreender a natureza dos conflitos contemporâneos. A terceira guerra do Golfo, embora frequentemente interpretada como parte de um confronto mais amplo entre modelos civilizacionais, não reuniu as características estruturais de um conflito global. Não envolveu alianças planetárias em confronto directo, nem desencadeou uma mobilização total das grandes potências.

No entanto, o modo como foi percepcionada revela a fragilidade do sistema internacional. A intervenção militar, justificada por argumentos de segurança e de ordem internacional, expôs as tensões entre unilateralismo e multilateralismo, bem como a dificuldade de estabelecer consensos sobre o uso legítimo da força. A guerra tornou-se um símbolo da crise da hegemonia e da contestação à ordem estabelecida, mas não constituiu, em si mesma, uma guerra mundial.

A confusão entre escala regional e impacto global é um dos desafios analíticos do nosso tempo. A interdependência económica, a circulação instantânea de informação e a multiplicidade de actores não estatais criam a ilusão de que qualquer conflito pode transformar-se num confronto planetário. Contudo, a guerra mundial exige condições específicas como envolvimento directo das principais potências, colapso das instituições internacionais e percepção generalizada de ameaça existencial. A terceira guerra do Golfo, apesar da sua relevância, não cumpriu estes critérios.

Se as guerras mundiais resultam de acumulação e não de planeamento, a prevenção da escalada exige mecanismos robustos de gestão de crises. A arquitectura internacional contemporânea, embora mais complexa do que a dos séculos anteriores, enfrenta limitações significativas. As instituições multilaterais, concebidas para mediar conflitos e promover a cooperação, encontram-se frequentemente paralisadas por rivalidades entre grandes potências. A incapacidade de actuar de forma eficaz em momentos críticos contribui para a erosão da confiança e para a proliferação de iniciativas unilaterais.

A prevenção da guerra exige, portanto, mais do que tratados e declarações. Requer uma cultura política que valorize a contenção, a diplomacia e a negociação. Requer também a capacidade de reconhecer sinais de declínio hegemónico e de gerir transições de poder sem recorrer à força. A história demonstra que estas condições são difíceis de alcançar, mas não impossíveis.

A ideia de que as guerras mundiais “se tornam tais por acumulação” constitui um alerta para a forma como as sociedades contemporâneas devem encarar o risco de conflito. A escalada não é inevitável, mas torna-se provável quando os Estados ignoram os sinais de deterioração da ordem internacional e persistem em estratégias que reforçam a desconfiança mútua. A convicção de que “ninguém pode recuar” é, em última análise, uma construção política e psicológica que pode e deve ser desconstruída.

A terceira guerra do Golfo, embora não tenha sido uma guerra mundial, oferece lições importantes sobre os perigos da percepção de ameaça existencial e sobre a facilidade com que conflitos regionais podem ser interpretados como confrontos globais. A compreensão destas dinâmicas é essencial para evitar que futuras crises se transformem em catástrofes de escala planetária.