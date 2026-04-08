Macau | IA e robótica em destaque na G2E Asia e Asian IR Expo

A edição deste ano da maior exposição de jogo da Ásia, realizada em Macau, vai pela primeira vez dar destaque à inteligência artificial (IA), robótica e outras “inovações digitais para salas de jogo”, anunciaram ontem os organizadores. A G2E Asia e Asian IR Expo, dois eventos de referência para a indústria do jogo, entretenimento e hotelaria, vão ocorrer em paralelo entre os dias 12 e 14 de Maio, no hotel-casino Venetian Macau.

De acordo com Yip Je Choong, presidente executivo da Reed Exhibitors, o foco nas tecnologias de ponta deverá atrair 8.000 profissionais da indústria do jogo, provenientes de mais de 90 países e regiões, um aumento de 33 por cento face ao ano passado.

A exposição vai ocupar uma área superior a 30.000 metros quadrados, com os organizadores a descreverem o evento como uma plataforma “para explorar inovações, trocar ideias e forjar parcerias estratégicas”. “Os participantes vão obter conhecimentos práticos e descobrir novas oportunidades para se manterem na vanguarda, num cenário cada vez mais digital”, acrescentou Yip Je Choong.

Olha o robô

A exposição Digital Innovation, por exemplo, vai contar com 150 marcas, “abrangendo todos os segmentos da cadeia de abastecimento da indústria. Entre os destaques incluem-se um bar robotizado e actuações ao vivo de uma banda musical robótica.

Tanto a G2E Asia como a Asian IR Expo vão também ser palcos para três dias de conferências, que abordarão “as tendências actuais, as tecnologias emergentes e as principais questões que moldam as respetivas indústrias”, segundo um comunicado dos organizadores. Mais de 50 sessões educativas com mais de 100 oradores vão focar-se em temas como as perspectivas para o mercado do Jogo na Ásia: tecnologia e inovação na indústria; e desenvolvimento sustentável.

Nos primeiros três meses do ano, os casinos de Macau somaram receitas totais de 65,9 mil milhões de patacas, mais 14,3 por cento do que em igual período de 2025. No ano passado, as receitas dos casinos atingiram 247,4 mil milhões de patacas, um crescimento de 9,1 por cento em comparação com 2024.

Estas receitas representaram quase 83 por cento do orçamento da região administrativa especial chinesa em 2025, através de impostos sobre o jogo.