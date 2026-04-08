Timor-Leste e Coreia do Sul com acordos nos sectores florestal e da nutrição

O Governo de Timor-Leste autorizou ontem, em Conselho de Ministros, a assinatura de acordos com a Agência Internacional da Coreia do Sul para desenvolvimento de um projecto no setor da floresta e de um programa de segurança alimentar.

O primeiro projecto de Desenvolvimento da Capacidade de Restauração Florestal e Gestão Sustentável de Timor-Leste conta com uma subvenção de cerca de seis milhões de dólares e vai ser implementado, durante seis anos, nos municípios de Baucau e Manatuto, a leste de Díli.

O objectivo do projecto, segundo o comunicado do Conselho de Ministros, é “reforçar a prevenção e degradação ambiental e promover a recuperação de ecossistemas florestais, através da modernização do centro nacional de viveiros, da implementação de programas de reflorestação e da capacitação de instituições públicas e comunidades locais”, pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros.

O Programa Integrado de Nutrição e Segurança Alimentar, Alimentação Escolar, Fortificação Alimentar e Infraestruturas Escolares será desenvolvido nos municípios de Baucau e Viqueque, a leste da capital timorense, Manufahi, no sul do país, e Bobonaro, a oeste de Díli, durante um período de cinco anos e conta com um financiamento de 7,2 milhões de dólares.

“Este projecto visa melhorar as condições de alimentação e nutrição escolar, através do reforço das infraestruturas e equipamentos das cozinhas escolares, da implementação de sistemas de gestão e monitorização, da fortificação alimentar e da promoção de cadeias de abastecimento baseadas na produção agrícola local”, explica o comunicado. O programa inclui também a formação para professores, auxiliares escolares e comunidade e apoio ao desenvolvimento local para abastecimento das escolas.

Combate em curso

Segundo os dados divulgados pelo Governo, 47 por cento das crianças com menos de cinco anos sofre de má nutrição crónica, 8,6 por cento de desnutrição aguda, 32 por cento têm peso abaixo do previsto e deficiências de vitamina A, ferro e iodo.

As autoridades timorenses apresentaram, em Março do ano passado, um plano de acção multissetorial de nutrição, que visa reduzir o atraso no crescimento infantil para 25 por cento até 2030 com foco nos recém-nascidos e crianças até aos 23 meses e mulheres em idade reprodutiva.