Editorial do jornal das forças armadas enfatiza guerra anti-corrupção

Um editorial publicado no domingo pelo principal jornal do Exército de Libertação Popular (ELP) da China promete “lutar e vencer a guerra anticorrupção nas forças armadas”.

A China anunciou no sábado a investigação de duas altas patentes oficiais militares, Zhang Youxia e Liu Zhenli, por “suspeitas de graves violações disciplinares e da lei”.

Zhang é membro do Bureau Político do Comité Central do Partido Comunista Chinês (PCC) e vice-presidente da Comissão Militar Central (CMC). Liu é membro da CMC e chefe do Estado-Maior do Departamento de Estado-Maior Conjunto da CMC.

No domingo, um editorial do principal jornal das forças armadas chinesas publicou um editorial onde comenta o assunto.

“A decisão tomada pelo Comité Central do PCC de investigar Zhang e Liu demonstrou mais uma vez a posição clara na luta contra a corrupção: nenhum posto está fora dos limites, nenhum terreno é deixado de lado e nenhuma tolerância é permitida”, afirma o Diário do ELP.

“Tal mostra a determinação do Partido em perseverar na luta contra a corrupção e a posição firme de que, independentemente de quem seja ou do cargo que ocupe, qualquer pessoa envolvida em corrupção será tratada sem clemência”, continua o artigo.

Uma batalha difícil

O editorial elogia a investigação como um resultado importante da luta anticorrupção e uma demonstração importante da determinação e força do Partido e exército, acrescentando que “a investigação tem grande significado para vencer essa batalha difícil, prolongada e abrangente dentro das forças armadas”.

“Zhang e Liu, como altos oficiais do Partido e das forças armadas, traíram gravemente a confiança neles depositada, pisaram e minaram seriamente o sistema de responsabilidade final que recai sobre o presidente da CMC”, afirma ainda o artigo.

“Eles alimentaram gravemente problemas políticos e de corrupção que ameaçam a liderança absoluta do Partido sobre as forças armadas e minam a base de governança do Partido”, de acordo com o editorial.

Segundo o artigo, foi gravemente manchada “a imagem e a autoridade da liderança da CMC” e prejudicada “severamente a base política e ideológica da unidade e do progresso entre todo o pessoal militar, causando graves danos aos esforços para fortalecer a lealdade política nas forças armadas, o ambiente político militar e a prontidão geral para o combate, causando um sério impacto adverso no Partido, no país e no exército, afirma o texto.

“Ficou bem demonstrado que quanto mais as forças armadas combatem a corrupção, mais fortes e puras se tornam, com maior capacidade de combate. Quanto mais completamente a corrupção for erradicada, mais confiantes e capazes as forças armadas serão para alcançar as metas do centenário do ELP”, afirma o editorial.

O ano de 2026 marca o lançamento do 15º Plano Quinquenal e “um ano crítico na árdua jornada para alcançar as metas do centenário do ELP”, afirma o artigo, observando que todo o exército deve avançar, com padrões mais elevados e medidas mais práticas.

O editorial pede finalmente “esforços contínuos para confinar o poder dentro da gaiola das restrições institucionais e envidar esforços concertados para erradicar criadouros e condições que favorecem a corrupção. Os membros do Partido e os quadros no exército, especialmente aqueles que ocupam altos cargos, devem fortalecer seus ideais e convicções, aumentar a integridade política e melhorar a sua conduta”.

“As forças armadas devem-se unir mais estreitamente em torno do Comité Central do Partido, com Xi no seu núcleo, implementar o sistema de responsabilidade final que recai sobre o presidente da CMC e acelerar a construção de forças armadas de classe mundial”, conclui.