PCC | Chefe-adjunto da propaganda suspeito de corrupção

As autoridades chinesas estão a investigar um chefe-adjunto da agência central de propaganda do Partido Comunista Chinês (PCC) por alegada corrupção, anunciou na sexta-feira a agência anticorrupção da República Popular da China (RPC).

Zhang Jianchun é suspeito de “graves violações da disciplina e da lei”, disse a agência, que faz parte da missão anticorrupção do PCC, no poder desde 1949. Zhang, 59 anos, é originário da província oriental de Shandong e tornou-se conhecido ao desempenhar um papel-chave no PCC na cidade de Pequim, de acordo com uma biografia oficial.

Em 2016, entrou para o Departamento de Organização, um órgão poderoso que tem o controlo sobre as nomeações dentro do PCC a nível nacional, e posteriormente tornou-se vice-chefe do departamento. Em 2020, assumiu o cargo actual na estrutura de propaganda do PCC.