Cotai | Presa por roubar medicamentos

Uma mulher foi detida por alegadamente ter roubado sete caixas de medicamentos de uma farmácia num hotel no Cotai. O caso foi revelado ontem pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) com o furto a acontecer no dia 5 de Janeiro. Os trabalhadores da farmácia comunicaram o roubo no dia seguinte, após descobrirem a perda avaliada em 1.900 patacas. A mulher foi detida no dia 7, no mesmo hotel, e todos os bens roubados foram recuperados.

A mulher do Interior tem cerca de 50 anos e afirmou ser dona de casa. O caso foi remetido ao Ministério Público para investigação adicional. A detida está indiciada por furto, punido com uma pena de prisão de três anos.

CPSP | Detida por ficar com bracelete de ouro

Uma mulher de Hong Kong foi detida pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), depois de se ter apropriado de uma bracelete de ouro que encontrou caída perto de um casino no Cotai. O caso foi revelado ontem pelo CPSP e citado pelo jornal Ou Mun. De acordo com o relato, a situação ocorreu a 26 de Novembro do ano passado, e a bracelete estava avaliada em cerca de 30,7 mil patacas.

Após ser apresentada queixa, as autoridades identificaram a mulher que foi detida a 11 de Janeiro, perto de um hotel na Taipa. Depois de ter sido interrogada, a detida confessou que se tinha apropriado da bracelete e que tinha guardado o objecto em casa, em Hong Kong. A mulher ter cerca de 50 anos e o caso foi encaminhado para o Ministério Público. Está indiciada da prática do crime de apropriação ilegítima em caso de acessão ou de coisa achada, que prevê uma pena de prisão que pode chegar a um ano.