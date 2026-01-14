Concerto | CCM acolhe “Romper da Aurora”, da Orquestra Chinesa

O pequeno auditório do Centro Cultural de Macau acolhe esta sexta-feira um espectáculo de música clássica. Trata-se de “Romper da Aurora”, o primeiro concerto da Orquestra Chinesa de Macau deste ano. Faz-se a promessa de sonoridades que simbolizam a esperança e um novo começo, depois de 2025 ter ficado para trás

A Orquestra Chinesa de Macau apresenta, esta sexta-feira, o seu primeiro concerto do ano. Trata-se de “Romper da Aurora” com início marcado para as 19h45, no pequeno auditório do Centro Cultural de Macau (CCM), e tem como tema, precisamente, a aurora, “símbolo de esperança e de um novo início”. Promete-se, assim, conduzir o público “numa emocionante viagem artística que celebra o nascer do sol através de um repertório de obras chinesas clássicas e contemporâneas”, descreve uma nota oficial sobre o espectáculo.

Ao palco, sobe Hou Guangyu, o “conceituado intérprete” de um instrumento tradicional chinês, o dizi, uma flauta de bambu chinesa. O maestro será Liao Yuan-Yu, apresentando-se o concerto para dizi “Devaneio do Bambu”, para dar expressão “às inúmeras formas do bambu através de uma profusão e combinação complexa de notas na flauta e remetendo, à medida que a melodia se desenvolve, para a interacção entre a realidade e a ilusão”.

Hou Guangyu não é apenas o homem do dizi, é também especialista em outros instrumentos tradicionais chineses como o xun, xiao e xindi de 11 orifícios, sendo “uma figura de destaque na interpretação contemporânea do dizi”. No currículo tem ainda as funções de Chefe do Naipe de Dizi da Orquestra Chinesa da Rádio e Televisão da China, em Pequim, com a qual actuou por todo o mundo.

Sol e outras sonoridades

O espectáculo desta sexta-feira conta ainda com a actuação do Chefe do Naipe de Ruan da Orquestra Chinesa, Lin Jie, que interpretará “Ode ao Sol” com os restantes músicos da Orquestra. Segundo a mesma nota, apresentam-se ainda “uma série de peças de destaque, incluindo a nova obra ‘Ruptura de Formação: Contempo”, onde se “reinterpreta várias melodias tradicionais através de uma linguagem musical contemporânea”.

No pequeno auditório do CCM, haverá ainda lugar à interpretação de “Aspirações”, composição que “simboliza um futuro risonho e promissor”, e ainda “Impressões de Macau”, uma peça “encomendada pela Orquestra para retratar musicalmente a paisagem cultural da cidade”.

O espectáculo terá a duração aproximada de 1h30, estando os bilhetes à venda com preços entre as 150 e as 200 patacas.