Casa de Macau apresenta série documental “Os Resistentes”, dia 21

A Casa de Macau em Lisboa exibe, na próxima quarta-feira, dia 21, uma série documental sobre Macau, integrada na sessão “CineMacau – Ciclo de cinema documental de Macau”. A sessão começa às 15h30 e dedica-se a mostrar “Os Resistentes, Retratos de Macau”, com realização de António Caetano Faria, ex-residente de Macau.

Nesta série documental apresentam-se negócios que resistiram ao tempo, nomeadamente a gelataria Lai-Kei, um barbeiro, um alfaiate ou casas de noodles. Segundo uma nota da Casa de Macau, a exibição será supervisionada por Ruka Borges, produtor, e Gonçalo Magalhães, membro da direcção da Casa.

Revela-se, assim, “o vasto reportório que António Faria tem dedicado às antigas profissões, algumas em extinção, e que ainda são referências do quotidiano das ruas de Macau, trazendo as memórias de uma Macau doutros tempos e doutras vivências”. A série foi desenvolvida ao longo de três temporadas, nomeadamente nos anos de 2015, 2017 e 2020, e consiste em episódios curtos, filmados a preto e branco.

Trata-se de uma “escolha estética que sublinha o carácter documental e atemporal do projecto”, descreve-se numa nota da Casa de Macau, sendo que os episódios não são narrados e “evitam a dramatização”.

“O foco está nas pessoas e nos espaços de trabalho: sapateiros, relojoeiros, alfaiates, farmacêuticos chineses, carpinteiros, entre outros. Pessoas com décadas de experiência, cuja actividade representa uma parte importante da identidade histórica e cultural de Macau”, lê-se.

Forma de preservação

António Caetano Faria começou este projecto quando percebeu “que muitas destas lojas estavam a desaparecer em silêncio, sem deixar rasto”. “Ao longo da série, ele procura captar não só os rostos e as vozes, mas também os sons, os gestos e os detalhes do dia a dia desses trabalhadores”, é referido, sendo que o projecto “assume um papel quase de arquivo”.

Trata-se, no fundo, de “uma tentativa de preservar, em registo audiovisual, modos de vida e práticas profissionais que deixaram de ser passadas para a geração seguinte”. Desta série já houve várias lojas encerradas, ou comerciantes que, entretanto, faleceram.

Esta série documental foi feita com o apoio da Casa de Portugal em Macau e “tem ganho notoriedade na divulgação de Macau como cidade e, ou território de cultura singular única”. António Caetano Faria nasceu em Lisboa e licenciou-se em Publicidade na Escola Superior de Comunicação Social (ESCS), tendo começado depois a trabalhar como editor e assistente de câmara para empresas de produção de vídeo em Portugal. Após mudar-se para Macau em 2008, fez a sua estreia como realizador de documentários em 2009 com o filme “Time Travel”.

A partir de 2015 dedicou-se a produzir a série documental “Os Resistentes – Retratos de Macau”. Como resultado da sua paixão por viagens e cinema, nos anos seguintes criou os filmes “Into the Void” e “Rutz – Global Generation Travel”, que participaram em vários festivais internacionais. Em 2019 começou na ficção com “Ina and the Blue Tiger Sauna”, apresentado no IFFAM e disponível na Amazon Prime.

Actualmente, vive e trabalha entre o Alentejo, Portugal, e Macau, onde dirige a sua empresa independente de produção cinematográfica, Locanda Films.