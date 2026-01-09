Coloane | Kartódromo recebe o Champions of the Future Academy Program

O Kartódromo de Coloane vai começar o ano em alta velocidade, recebendo de 16 a 18 de Janeiro a primeira edição no território da nova competição Champions of the Future Academy Program, organizada e promovida pela empresa suíça RGMMC Group

O Champions of the Future Academy Program é uma competição internacional de karting Arrive and Drive, concebida para desenvolver a próxima geração de talentos do desporto automóvel. De acordo com o promotor, a prova está alinhada “com os padrões desportivos da FIA e combina competição de elite com uma formação abrangente para os pilotos, oferecendo aos jovens a experiência e a visibilidade internacional necessárias para iniciar carreiras profissionais, ao mesmo tempo que se mantêm os custos controlados”.

Com três categorias competitivas — Mini, OK-N Júnior e OK-N Sénior — o conceito ambiciona reunir talentos emergentes de várias partes do mundo para competir em eventos de classe mundial. Segundo a organização, esta prova em Macau “tem como objectivo expandir o Champions of the Future Academy Program para séries nacionais”, reforçando a presença do conceito fora do seu calendário principal.

Para além do evento na RAEM, a RGMMC, fundada em 2004, tem ainda planeada uma prova extra-campeonato nos Emirados Árabes Unidos, em Fevereiro. O campeonato regular é composto por seis etapas, decorrendo entre Fevereiro e Dezembro, com passagens por Espanha, Grécia, Itália, Omã e Emirados Árabes Unidos. A mesma entidade promove igualmente uma série nos mesmos moldes no Reino Unido.

O Champions of the Future Academy Program Macau, que conta com o apoio da Associação Geral Automóvel de Macau-China (AAMC) e do Instituto do Desporto da RAEM, decorrerá ao longo de três dias competitivos, com duas corridas finais que determinam classificação do vencedor do evento para cada categoria. O paddock abrirá às equipas na quinta-feira, seguindo-se um dia inteiro de treinos-livres na sexta-feira, enquanto os treinos cronometrados e as corridas terão lugar no sábado e no domingo.

Igual para todos

Cada categoria admite um máximo de 24 concorrentes, um limite que se mantém em todos os eventos. A categoria Mini Group 3, destinada a pilotos entre os 9 e os 12 anos, utilizará chassis Parolin e motores TM, com um custo de inscrição aproximado de 32.750 patacas. As categorias OK-N Júnior, para idades entre os 12 e os 14 anos, e OK-N Sénior, dos 14 aos 17 anos, competirão com chassis Kart Republic e motores IAME, sendo o valor de inscrição de cerca de 42.125 patacas por fim-de-semana.

Tal como indica a designação Arrive & Drive, estes valores incluem o kart e o respectivo motor, espaço na tenda, ferramentas necessárias, pneus — fornecidos em todas as classes pela LeCont Pneumatici —, combustível, lubrificantes e toda a logística associada. Desta forma, os pilotos podem concentrar-se exclusivamente na condução e, graças à igualdade mecânica, antevêem-se corridas competitivas e animadas num dos melhores kartódromos do Sudeste Asiático.

Em 2026, o Kartódromo de Coloane terá um calendário particularmente preenchido. Para além das competições de karting e motociclismo organizadas pela AAMC, o traçado desenhado pelo arquitecto Carlos Couto acolherá o Campeonato da China de Karting, nos dias 11 e 12 de Abril, a IAME Series Asia, no fim-de-semana de 23 e 24 de Maio, e o Grande Prémio de Karting Internacional de Macau, agendado para o período entre 11 e 14 de Dezembro.