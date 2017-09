Os campeonatos CIK FIA Ásia-Pacifico para as categorias KZ e OK, que iriam fazer parte do programa da edição de 2017 do Grande Prémio Internacional de Karting de Macau, foram cancelados na pretérita semana a pedido das entidades responsáveis pelo evento no território.

Porém, o acontecimento anual mais relevante do Kartódromo de Coloane continua agendado para o segundo fim-de-semana de Dezembro, depois de o ano passado ter sido realizado no final de Novembro, mas já não se irão atribuir os títulos dos dois mais importantes campeonatos CIK FIA para a região Ásia-Pacifico.

Seis dias depois de ter aberto o período de inscrições, confirmado através de uma nota publicada no seu portal a regras dos pneus e ter elogiado os organizadores da prova do território, a federação internacional emitiu um comunicado lacónico sobre a anulação do evento: “Inicialmente agendado para 8 a 10 de Dezembro, no Kartódromo de Coloane de Macau, o Campeonato CIK FIA Ásia-Pacifico para as classes OZ e KZ foi cancelado a pedido do organizador.”

Instada a comentar o assunto pelo HM, a federação internacional escusou-se a entrar em detalhes, comunicando que se tratou de uma decisão do organizador.

Plataforma de topo

Por seu lado, contactado pelo HM, o Instituto do Desporto (ID) esclareceu que, apesar da anulação das corridas que seriam cabeça de cartaz do evento, o Grande Prémio Internacional de Karting será realizado na data inicialmente proposta.

“O Grande Prémio Internacional de Karting de Macau será realizado de 7 a 10 de Dezembro deste ano na pista de karting de Coloane. Este evento continuará a servir como plataforma para os pilotos de karting de topo, assim como para os entusiastas de desportos motorizados de Macau e de todo o mundo, demonstrarem as suas capacidades e competirem juntos para promoverem este desporto excitante”.

Sobre o programa de provas do evento, o ID clarifica que este ainda não está fechado, estando a Associação Geral Automóvel de Macau – China (AAMC) a ultimar os preparativos.

“No que respeita ao programa do evento do Grande Prémio Internacional de Karting de 2017, a AAMC está ainda em negociações com várias partes, incluindo a CIK FIA, para a composição das diferentes categorias do evento. Mais detalhes sobre o acontecimento serão anunciados no devido tempo, assim que a AAMC chegue a acordo com todas as partes interessadas”, explica a nota informativa do ID enviada ao HM.

Igualmente agendado para o mesmo fim-de-semana, como aliás é parte da tradição, ainda continua a última jornada do Campeonato Asiático Open de Karting (AKOC, na sigla inglesa) que traz consigo as suas várias classes e sub-categorias. A maior competição de Karting do continente asiático já passou pela RAEM este ano, no passado mês de Junho.