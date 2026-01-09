À espera da luz

Há quem diga que quando Deus fecha uma porta, abre sempre uma janela. E se as duas ficarem fechadas? O que acontece a quem está lá dentro? Bem, ou morrem sufocados ou aborrecem-se de morte.

Nos últimos anos, as lojas em Macau estão a fechar umas atrás das outras. Quando todos esperavam que se abrisse uma janela para o negócio prosperar, o direito de abrir a janela foi entregue a certos empreiteiros. As empresas sociais não são entidades comerciais e o resultado de lhes conceder a exclusividade da gestão de actividades comerciais não é difícil de prever.

Se o planeamento fosse viável, a operação do Canídromo Yat Yuen em Macau e do Jockey Club na Taipa já deveria ter sido entregue a organizações comunitárias há muito tempo.

Recentemente, jantei num hotel que já teve um casino. Percebi que o parque de estacionamento do hotel estava ao abandono e vários andares deste edifício, que albergavam várias lojas, estão actualmente vazios. Depois de ter perguntado o que acontecera, fiquei a saber que, para além do encerramento do casino-satélite, também o restaurante chinês tinha fechado. Claro que este hotel não fica situado em nenhuma das seis zonas históricas definidas pelo Governo da RAE. Os empregados do casino-satélite receberam novas propostas de emprego, mas o que aconteceu ao pessoal do restaurante chinês, quem é que presta atenção ao seu futuro?

Preocupa-me que enquanto a “diversificação das indústrias 1+4” ainda não está amadurecida, as transformações drásticas no cerne da economia de Macau venham a ter impacto na estrutura económica. Embora a taxa de desemprego seja aparentemente baixa, a realidade da situação do emprego merece atenção. O Chefe do Executivo Sam Hou Fai incentivou os jovens a abandonarem a sua zona de conforto e aventurarem-se a ir para a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, no entanto, a Grande Baía enfrenta os seus próprios desafios. Os jovens de Macau que estudam fora da cidade escolhem lá ficar e cada um terá os seus motivos. O Governo da RAE afirma que deseja atrair estrangeiros talentosos para Macau, enquanto incentiva os nossos jovens a deixar a cidade, o que parece contraditório. O antigo deputado Lam U Tao chegou a demonstrar preocupação com o número de professores não residentes em Macau, propondo a criação de um mecanismo que levasse os mais de 100.000 trabalhadores não residentes a deixar a cidade e “devolvesse as vagas de emprego aos trabalhadores locais”. Infelizmente, embora Lam tenha passado na avaliação governamental nas eleições de 2021 para a Assembleia Legislativa, foi desclassificado para as eleições de 2025. Quando é que a “janela para a democracia” será aberta para que os residentes possam respirar ar fresco?

Olhar não mata a fome. Visitei recentemente o renovado Mercado da Taipa e verifiquei que as zonas de tráfego pedonal continuam a ser insuficientes. Os vendedores de vegetais, de carne e marisco estavam à espera de clientes, num contraste gritante com a agitação do Mercado Gongbei, em Zhuhai. As portas e as janelas do Mercado da Taipa estavam abertas, mas o ar (a clientela) era insuficiente. Os vendedores esforçaram-se bastante, mas os resultados continuam a ser decepcionantes. Porque é que isto acontece? É útil apagar as luzes à noite e acendê-las durante o dia?

Acredito que os principais responsáveis do Governo da RAE é que deveriam sair das suas zonas de conforto. Ao fim da tarde, deviam apanhar o transporte público e sair na paragem em frente do Edifício da Administração Pública da Rua do Campo e experienciar a sensação calorosa de partilhar a viagem com os outros passageiros. Também deviam tentar atravessar a fronteira a pé no Posto Fronteiriço das Portas do Cerco e no Posto Fronteiriço Qingmao, de manhã e ao fim da tarde, testemunhando o magnífico espectáculo da “integração na Grande Baía”. Com numerosos anúncios que dizem “excelente loja para alugar” em várias zonas de Macau, como é que as luzes podem estar acesas depois de terem sido apagadas?

O desenvolvimento de uma zona urbana e a formação de uma área comercial não podem ser alcançados simplesmente acendendo as luzes, necessitam de sabedoria colectiva.