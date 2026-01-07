Venetian Arena | Raymond Lam ao vivo a 17 de Janeiro

O actor e cantor de Hong Kong Raymond Lam vai actuar no Venetian Arena no dia 17 de Janeiro. O concerto, incluído na tournée “Go With The Flow”, começa às 20h, e é apresentado como um “reflexo da vida” do artista e da sua filosofia ao entrar na indústria do entretenimento: “avançar com calma e com uma mentalidade flexível, independentemente dos desafios que possam surgir”, descreve a organização. Além dos temas clássicos da vasta carreira de duas décadas, que vão conhecer nova “roupagem” sonora, o público será brindado com uma performance de dança que promete ficar na memória dos espectadores.

Natural de Xiamen, na província de Fujian, a família do artista mudou-se para Hong Kong em 1979, onde o pai de Raymond Lam, um empresário do ramo imobiliário, ganhou a alcunha de o “Li Ka-shing de Xiamen”.

Raymond Lam conta com uma dúzia de filmes no currículo, incluindo o filme “Back to the Past”, que estreou em Hong Kong no último dia de 2025, assim como dezenas de novelas e série de televisão. No campo musical, Lam tem uma dezena de discos lançados, além de ter cantado várias músicas de bandas sonoras de séries em que actuou.