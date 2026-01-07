K-pop | Super Junior na Galaxy Arena de sexta a domingo

A popular banda de k-pop Super Junior tem três concertos marcados para sexta-feira (às 20h), sábado e domingo (às 19h) na Galaxy Arena, incluídos na tour de celebração do vigésimo aniversário da banda. Os bilhetes para os três espectáculos estão esgotados há algum tempo.

A boys band, composta por Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Siwon, Donghae, Ryeowook e Kyuhyun surgiu no panorama altamente rígido da pop coreana em 2005, como um colectivo rotativo de 12 elementos. As aparições televisivas iniciais apresentaram o primeiro elenco de performers ao público e o seu single “Twins (Knock Out)”, passados três meses saía o segundo single (Miracle), que faria parte do primeiro disco da banda. O segundo single chegou ao topo das vendas na Tailândia, com a banda a actuar em Março de 2006 no Pattaya Music Festival.

Porém, foi ao terceiro disco que os Super Junior atingiram o maior sucesso, com o disco “Sorry, Sorry”, movido pela popularidade do single com o mesmo nome. A banda tem várias “versões”, incluindo os Super Junior-M, a banda virada para o mercado chinês e para o mandopop, um dos sete sub-grupos.