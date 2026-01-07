O Natal não é sexy para toda a gente

Encontrei estudos interessantes sobre a forma como a líbido flutua entre as pessoas na época natalícia. Há quem reúna as condições para sentir muito desejo sexual e passar os feriados em momentos íntimos de paixão, e há quem – que acredito que seja a maioria – sinta uma desconexão total com a sua líbido. Os filmes de Natal que, graças às plataformas de streaming, proliferam às centenas todos os anos, sugerem que as pessoas deviam andar mais românticas e carinhosas, e o sexo deveria acompanhar essa tendência. A discrepância na líbido, que poderia apontar para diferenças inter-individuais, também sugere que o desejo responde ao contexto em que estamos inseridos.

Há um estudo que mostra que as festas correspondem a um pico de interesse em sexo, não só pela análise de discussões/pesquisas on-line, mas também pelo pico de nascimentos essencialmente 9 meses depois. A sexualidade de algum modo reage aos aspetos simbólicos que as festas carregam, pelo desejo de proximidade e contacto.

Contudo, esta não será a experiência universal. Também se reporta que, no mesmo contexto natalício, temos pessoas com o desejo sexual alto, e outras com desejo sexual baixo. Muito provavelmente a resposta para a discrepância está na forma como se encaram as festividades.

Por um lado, é um tempo de desaceleração, que aumenta o potencial erótico. A investigação em psicologia sexual mostra repetidamente que estados de menor stress estão associados a níveis mais elevados de excitação e satisfação sexual. Quando o sistema nervoso sai do modo de “sobrevivência”, o desejo tem espaço para reaparecer. Também é um período que ativa sensações de nostalgia, que podem aumentar sentimentos de ligação e de sentido vital — estados emocionais que facilitam a intimidade e o desejo.

Por outro lado, as festividades carregam também dinâmicas, através de lembranças e melancolias, que podem ser duras e pesadas. Conflitos familiares, solidão, ansiedade, expectativas não cumpridas: para muitas pessoas, o Natal não é um refúgio emocional, mas um campo minado relacional. E o desejo sexual é altamente sensível a estes estados internos. O stress psicológico e a fadiga emocional estão consistentemente associados a uma diminuição da libido e da responsividade sexual.

Também se pode fazer uma pequena menção ao álcool, esse modelador sexual, omnipresente nas festas. Uma ou duas bebidas podem reduzir inibições e aumentar a sensação subjetiva de desejo ou proximidade. Mas este efeito é frágil. Quantidades maiores prejudicam a excitação fisiológica, a resposta sexual. O resultado, para muitas pessoas, é um curto pico de vontade seguido de cansaço, desconexão ou frustração — uma dinâmica comum nas épocas festivas.

Tudo isto para dizer que o mesmo gatilho – o Natal e as suas festas – aproxima umas pessoas da sua líbido, e afasta das outras. O Natal, por isso, amplifica aquilo que já está em nós. Para quem associa esta época a segurança, descanso e ligação emocional, o corpo responde com mais abertura erótica. Para quem vive o Natal como stress, exposição ou regressão emocional, o desejo tende a retrair-se.

O problema não está na libido, mas nas expectativas. A ideia cultural de que o Natal deveria ser uma época sexy, romântica e intimista cria uma pressão que pouco ajuda. O desejo não responde bem a imperativos simbólicos nem a calendários emocionais. Responde a condições humanas: descanso, segurança, espaço ou ausência de obrigação.

Aceitar que o Natal pode ser excitante para uns e totalmente dessexualizante para outros, ou ambas as coisas em momentos diferentes, é uma forma mais honesta e saudável de olhar para a sexualidade humana. Nem toda a intimidade precisa de culminar em sexo. E se o Natal está desprovido de desejo, espera-se até Janeiro.