Gripe | Surtos em escolas afectam 87 alunos

SociedadeGripe | Surtos em escolas afectam 87 alunos Hoje Macau - 3 Dez 2025 Os Serviços de Saúde adiantaram ontem que foram detectados 10 casos colectivos de gripe em escolas de Macau, afectando 87 alunos, 40 dos quais acusaram resultado positivo num teste rápido para a gripe do tipo A. O estabelecimento de ensino com maior número de ocorrências foi a Escola Fong Chong da Taipa, na Rua de Chaves, onde em três turmas distintas foram infectados 20 alunos. Tanto na Escola Oficial da Flora, na Travessa do Túnel, como na Escola Secundária Vocacional e Técnica da Associação Geral dos Operários, da Rua de Lei Pou Chon, registaram 10 alunos com gripe cada uma. As restantes escolas onde foram encontrados estes casos foram a Escola da Associação Geral das Mulheres de Macau, o Colégio Diocesano de São José (V, Secção chinesa), o Colégio Sagrado Coração Canossiano (Secção Inglesa), o Jardim de Infância D. José da Costa Nunes (Taipa), a Escola Choi Nong Chi Tai, a Escola Choi Nong Chi Tai, o Colégio de Santa Rosa de Lima (Secção Chinesa) e Escola de Talentos Anexa à Escola Secundária Hou Kong. Apesar de indicar que alguns doentes receberam tratamento médico, os Serviços de Saúde ressalvaram que as “condições clínicas dos doentes são consideradas ligeiras e não foram registados casos graves ou outras complicações”.