FRC | Pinturas de Sunny Sit Ka Kit para ver até 13 de Dezembro

É hoje inaugurada uma nova exposição de arte na galeria da Fundação Rui Cunha (FRC). A partir das 18h30 podem ser vistos trabalhos do artista local Sunny Sit Ka Kit, organizados na exposição a óleo “Shaping. Viewing the Scene” [Esculpir. Observar a Cena”, e que fica patente até ao dia 13 de Dezembro.

Segundo uma nota da FRC, Sit Ka Kit é um artista que “foca este seu trabalho nas mudanças psicológicas e no equilíbrio ético da identidade masculina, ao mesmo tempo que explora o reverso do espelho, na forma como a sociedade e as redes sociais entendem o papel do homem actual”.

O público pode ver 15 “obras de grande impacto”, onde o artista “usa a pintura a óleo como meio, desenhando experiências como marido e pai, e explora temas de ‘formação de identidade’ e ‘a responsabilidade de ver’”. Este é um evento organizado pela Associação de Arte Juvenil de Macau e pela Associação dos Artistas de Belas-Artes de Macau, contando com a curadoria de Kit Tam Chon.

Este declarou, sobre a exposição, que “nas artes contemporâneas, os escritos introspectivos de artistas masculinos têm sido frequentemente esquecidos”. “Embora a arte feminina aborde corajosamente temas de identidade e poder social, as experiências psicológicas e as reflexões éticas dos homens quando confrontados com a família, as emoções e as responsabilidades sociais ficam muitas vezes escondidas sob a racionalidade e o silêncio”, acrescentou.

Espelhos e jogos

A mostra apresenta duas séries intituladas “Espaço Privado” e “Espaço Público”, em que na primeira parte se ilustra “as transformações psicológicas dos homens no contexto da família”, enquanto na segunda parte se observam determinados “acontecimentos sociais a partir de uma perspectiva de espectador, reflectindo a ética e a consciência pública”. Assim, estas duas séries constroem “uma estrutura de espelho duplo onde o eu e o mundo se cruzam”, lê-se no manifesto artístico da exposição.

Em “Espaço Privado”, o artista “utiliza a experiência familiar como ponto de partida da sua narração”, onde “através de pinceladas calmas e comedidas, capta na tela a tensão da paternidade, responsabilidade e liberdade”, descreve o curador.

Por sua vez, na série “Espaço Público”, o artista parte das redes sociais e dos acontecimentos públicos, reflectindo a sua “perspectiva de ‘espectador’ para explorar temas como a ética, a pressão pública e o estado de existência”. Com uma lente objectiva e sem impor sentimentos pessoais, Sit Ka Kit tenta assim fomentar uma reavaliação do “cenário ético” em que vivemos, é explicado.

Carreira em andamento

Natural de Macau, Sunny Sit Ka Kit frequenta actualmente o doutoramento em Belas Artes. Obteve o grau de Mestre pela Academia de Belas Artes de Guangzhou em 2019 e foi estudante de intercâmbio na Faculdade de Belas Artes da Universidade Nacional de Ciência e Tecnologia de Seul em 2017.

Foi convidado a participar no projecto de criação artística “Macau Elegance Reborn – Fine Depiction of Mountain, Sea, and City Images” do Fundo Nacional de Arte da China; no Programa de Criação de Jovens Artistas do Fundo Nacional de Arte da China; e na terceira exposição colateral da “Arte Macau: Bienal Internacional de Arte de Macau. 2023”. Recebeu nomeações prémios na região da Grande Baía, e realizou exposições individuais em locais como Guangzhou e Zhongshan.

Actualmente, Sit Ka Kit é Vice-Director da Associação de Arte Juvenil de Macau, e Director da Associação dos Artistas de Belas-Artes de Macau, assumindo ainda funções de professor convidado na Universidade da Cidade de Macau e na Universidade Politécnica de Macau.